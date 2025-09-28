Драма у центру Бањалуке: Ватрогасци спасили човјека из корпе

28.09.2025
15:34
Коментари:0
Усљед квара на платформи, у центру Бањалуке, један мушкарац је остао у корпи на висини, због чега су интервенисали бањалучки ватрогасци, који су га спасили.
Како су данас, 28. септембра, саопштили ватрогасци, интервенција је забиљежена у 09.32 у Улици Краља Алфонса 13.
"На интервенцији је било осам ватрогасаца и два возила", саопштила је Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.
