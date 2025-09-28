Logo

Драма у центру Бањалуке: Ватрогасци спасили човјека из корпе

28.09.2025

15:34

Бањалука - Ватрогасци спасили човјека из корпе
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Усљед квара на платформи, у центру Бањалуке, један мушкарац је остао у корпи на висини, због чега су интервенисали бањалучки ватрогасци, који су га спасили.

Како су данас, 28. септембра, саопштили ватрогасци, интервенција је забиљежена у 09.32 у Улици Краља Алфонса 13.

"На интервенцији је било осам ватрогасаца и два возила", саопштила је Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.

