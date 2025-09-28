Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

Извор:
Телеграф
28.09.2025
15:23
Чистачица из Камбоџе је наводно украла накит и сатове вриједне најмање 40.000 евра из хотела у центру Беча од почетка августа. Након замке коју су поставили полиција и хотелско особље, 39-годишњакиња је ухваћена. Она је изјавила да је мотив злочина био стоматолошки третман.
Накит, прстење, Ролекс: Вриједност плена је огромна, а мотив злочина је вјероватно чиста похлепа - или луксуз за зубе.
Обезбјеђење бечког хотела "Ам Паркринг" дуго је сумњало. Захваљујући њиховој опсежној сарадњи, осумњичени лопов је коначно ухваћен.
Истражиоци и особље хотела поставили су замку чистачици - на крају је 39-годишњакиња била везана лисицама. Чистачица је ухапшена ове недјеље и већ се налази у поправном дому.
Током претреса стана осумњичене, полицајци су заплијенили велику количину украдене имовине, укључујући приближно 12.500 евра у готовини у разним валутама, објаснио је портпарол полиције Маркус Дитрих.
Такође је заплијењен "Ролекс" сат вриједан 18.000 евра и 94 комада накита укључујући, према Дитриховим ријечима, "бројно висококвалитетно прстење".
До сада је жена доказано крива за пет кривичних дјела. Истражиоци вјерују да би могло бити још непријављених случајева.
Тридесетдеветогодишњакиња је дјелимично признала кривицу током испитивања.
Камбоџанска држављанка је изјавила да је њен мотив био да прикупи новац за стоматолошки третман.
