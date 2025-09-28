Logo

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

28.09.2025

15:23

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?
Фото: Pixabay

Чистачица из Камбоџе је наводно украла накит и сатове вриједне најмање 40.000 евра из хотела у центру Беча од почетка августа. Након замке коју су поставили полиција и хотелско особље, 39-годишњакиња је ухваћена. Она је изјавила да је мотив злочина био стоматолошки третман.

Накит, прстење, Ролекс: Вриједност плена је огромна, а мотив злочина је вјероватно чиста похлепа - или луксуз за зубе.

Обезбјеђење бечког хотела "Ам Паркринг" дуго је сумњало. Захваљујући њиховој опсежној сарадњи, осумњичени лопов је коначно ухваћен.

Марија Брањас Морера

Здравље

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

Чистачица намамљена у замку

Истражиоци и особље хотела поставили су замку чистачици - на крају је 39-годишњакиња била везана лисицама. Чистачица је ухапшена ове недјеље и већ се налази у поправном дому.

Током претреса стана осумњичене, полицајци су заплијенили велику количину украдене имовине, укључујући приближно 12.500 евра у готовини у разним валутама, објаснио је портпарол полиције Маркус Дитрих.

ILU-SNIJEG-230925

Друштво

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

Такође је заплијењен "Ролекс" сат вриједан 18.000 евра и 94 комада накита укључујући, према Дитриховим ријечима, "бројно висококвалитетно прстење".

До сада је жена доказано крива за пет кривичних дјела. Истражиоци вјерују да би могло бити још непријављених случајева.

Тридесетдеветогодишњакиња је дјелимично признала кривицу током испитивања.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Регион

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

Камбоџанска држављанка је изјавила да је њен мотив био да прикупи новац за стоматолошки третман.

