Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

Извор:
Кликс
28.09.2025
15:11
Коментари:0
На вјенчању одржаном у Мостару, несвакидашње изненађење привукло је пажњу многих.
Мостарски младожења на поклон од вјенчаног кума добио је магарца.
Како се може видјети у снимку објављеном на Инстаграму, пјевач је младенце позвао у средину дворане под изговором да им покаже госта изненађења.
Након тога, на врата сале ушао је кум водећи магарца, што је насмијало присутне. Сходно томе да су младенци навијачи Фудбалског клуба Хајдук Сплит, одлучили су се и омотати око магарца шал овог клуба.
Присутни су касније запјевали и неке од навијачких пјесама овог клуба те се насмијани окупили око магарца.
Снимак је убрзо постао виралан те тако насмијао многе кориснике друштвених мрежа, а младенцима послужио као трајна успомена на госта изненађења којег никако нису очекивали.
