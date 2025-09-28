Logo

Јесен доноси нови почетак за ова три знака

28.09.2025

Јесен доноси нови почетак за ова три знака
Фото: Pixabay

Јесен увијек симболизује завршетке, али и нове почетке. Док лишће пада, многи осјећају потребу да затворе стара поглавља и направе мјеста за нове прилике.

Ова три хороскопска знака посебно ће осјетити моћ јесени јер их очекује период великог раста и важних животних промјена.

Вага

Вага улази у своје вријеме године. Јесен јој доноси јасноћу у односима и нове прилике за партнерства, како пословна тако и приватна. Биће то тренутак када ће Ваге напокон одлучити шта желе и кренути храбро према томе.

Шкорпија

Шкорпија с јесени улази у период трансформације. Енергија овог годишњег доба потиче је на дубоке промјене и доношење одлука које мијењају живот. Шкорпије ће осјетити снагу да се ослободе свега што им више не служи.

Јарац

Јарац ће у јесен напокон осјетити да се труд исплатио. Пред њима је период у којем ће препознати колико су издржљивости показали. Многи ће ући у фазу професионалног напретка и стабилности.

Хороскоп

