Ово су најпосјећенији градови у свијету

Сваке године милиони путника исцртавају познате стазе широм свијета – било због хране, вјере, моде или једноставно да би стали у сјенку неког знамења које су на екрану видјели стотину пута. Градови предњаче.
Према Euromonitor International’s City Destination Index, неколицина градова и даље се издваја, биљежећи више долазака него било гдје у свијету. Неки су, пише угледни портал за путовања Цонде Наст Травеллер, очекивани, други мање, а заједно дају слику о томе како и зашто данас путујемо.
Ево листе 10 најпосјећенијих градова у свијету:
Репутација Куала Лумпура често се своди на сјај Петронасових кула, али ритам града најбоље се разумије на улици. У Јалан Алору, ражњићи са сатај месом диме се на отвореној ватри док пластичне столице излазе на коловоз.
Џамије позивају на молитву поред таоистичких храмова освијетљених црвеним лампионима; индијски зачини мијешају се са слаткоћом тропског воћа. Управо та слојевитост култура (малајске, кинеске и индијске) привлачи путнике.
Више од 16 милиона стигло је прошле године, многи очекујући само успутно заустављање, а пронашли су град који награђује оне који желе да се задрже.
Париз никада не напушта машту путника. Више од 17 милиона посјетилаца и даље долази сваке године и то је доказ да његов чаробни утицај траје. Ајфелова кула и Лувр остају сталне тачке, али мали тренуци одржавају привлачност: кроасан поједен на плетеној столици с погледом на улицу, књига откривена у зеленим кутијама уз Сену, чаша вина која хвата посљедње свјетло на тераси кафића. Шарм града лежи у париском начину живота, оном кога се путници не могу заситити.
Макао је прошле године посјетило 18 милиона људи, многе је привукао неонски сјај казина у Котаиу, али права привлачност града лежи изван точкова рулета. Трг Сенадо прекривен је португалским мозаицима, пастелне цркве подсјећају на колонијалну прошлост, а киосци с кантонском храном нижу се уз уске улице гдје се дим тамјана шири из храмова. Кремпите, које се још пеку по рецепту из 19. вијека, излазе топле из рерне. Привлачност Макаа је у том споју – дијелом Европа, дијелом јужна Кина, мјесто гдје путници наилазе на слој по слој два свијета у истом граду.
Дубаи је заузео седмо мјесто, са скоро 18 милиона посјетилаца прошле године, привучених градом који нуди све на једном мјесту. Небодери-хотели, ресторани с Мишелиновим звјездицама, дизајнерска куповина и плаже са бијелим пијеском удаљени су минутима, обавијени осјећајем луксуза који свакодневицу чини раскошном.
Управо то обећање раскоши – било да је ријеч о сафарију у пустињи који се завршава вечером под звијездама или викенду проведеном између спа центара, тржних центара и барова на крововима – држи људе да се враћају. Дубаи је изградио репутацију на спектаклу, али његова права привлачност је сигурност да овдје можеш добити шта год пожелиш.
Више од 19 милиона путника дошло је у Анталију 2024. године, учврстивши њен положај као једног од најпрометнијих љетовалишта Медитерана. Обала нуди плаже и тиркизне увале, али историја остаје уткана у свакодневни живот. Стари град, Калеичи, крије уске улице уз које су османске куће, док лука и даље прати кривину римских темеља. Иза одмаралишта, планински врхови нагло се уздижу иза града, подсјећајући на пејзаже који су обликовали античка ликијска насеља. Анталија цвјета на том споју између лакоће одмора и видљиве историјиске заоставштине.
Ниједан други град на овој листи не носи толику тежину као Мека. Више од 19 милиона ходочасника путовало је у Свети град прошле године, долазећи због хаџа или умре. Овдје је кретање обред, а не разонода: кругови око Кабе, молитве уткане у архитектуру Велике џамије, ритам вјере умножен преко нација. За разлику од других дестинација, привлачност Меке није у разноликости искуства, већ у јединственом значењу. Њено мјесто међу најпосјећенијим градовима у свијету свједочи о посвећености, обликујући највећи ток вјерских путовања у савременом свијету.
На четвртом мјесту, са више од 20 милиона долазака, Хонг Конг остаје град који у мало простора сабија много тога. Трајекти и даље прелазе преко залива Викторија истом редовношћу као и прије више од једног вијека, док око њих расту све виши небодери. Храна је стални мамац – од јутарњег дим сума до касноноћних киоска с нудлама – али и бијег, јер стазе за планинарење и трајекти ка острвима удаљени су свега неколико минута од финансијског језгра. Високо је на листи јер град никада не тјера да бираш између темпа и предаха; нуди обоје, једно поред другог.
Лондон заузима треће мјесто на листи, са скоро 22 милиона посјетилаца прошле године. Његова трајна привлачност лежи у вјековима старим катедралама и опатијама, Краљевским драгуљима и Шекспировом Глобу.
Али између вјекова историје, град и даље свакодневно успијева да се поново истакне кроз хале с храном у складиштима, авангардно позориште у Сохоу или привремене локале који нестају брзо као што су и дошли. Путници можда долазе због Биг Бена или Бакингемске палате, али су квартови – сваки са метро станицом различитог карактера – оно што Лондону даје тежину да остане једна од најпосјећенијих пријестоница свијета.
Године 2024. више од 23 милиона путника стигло је у Истанбул. Трајекти испуњавају Босфор од јутра до мрака, превозећи путнике између континената. У Султанахмету плаве плочице џамије хватају исто свјетло које пада на куполе Аја Софије преко пута трга. Базари пуни шафрана и бакра налазе се у улицама недалеко од галерија и кафеа који говоре о млађем ритму. Привлачност није у једном знамењу већ у нагомилавању; слојеви империја и култура, прошлост и садашњост, видљиви на сваком кораку.
Бангкок је на врху листе, са више од 32 милиона посјетилаца у 2024. години. Град се креће пуним темпом: троточкаши се пробијају кроз саобраћај, дугачки чамци клизе Чао Прајом, киосци с храном пуне ноћни ваздух лиметом, чилијем и димом с роштиља. Монаси скупљају милостињу у зору испред храмова прекривених златним листићима, док изнад хаоса барови на крововима продужују хоризонт у даљину.
А ипак, закорачиш ли у канале, темпо се успорава, откривајући дрвене куће и тихе пијаце које изгледају непромијењене временом. Бангкок привлачи људе контрастима – препун и миран, свет и френетичан – све садржано у једној немирној пријестоници.
(Форбс)
