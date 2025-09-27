Трамп: Пентагон да уведе војску у борби против "Антифе"

Извор:
Sputnjik
27.09.2025
17:24
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наложио шефу Пентагона Питу Хегсету да распореди трупе ради заштите града Портланда и објеката миграционе полиције од напада припадника покрета "Антифа", који је америчка администрација признала за терористичку организацију.
- Поручујем војном министру Питу Хегсету да обезбиједи све неопходне снаге за заштиту ратом опустошеног Портланда и свих наших опкољених објеката миграционе полиције од напада и других унутрашњих терориста. Такође дозвољавам употребу пуне силе ако то буде неопходно - написао је Трамп на друштвеној мрежи Истина.
Друштво
Гужва на једном граничном прелазу
Раније је амерички предсједник потписао указ којим се "Антифа" проглашава терористичком организацијом.
Иначе, за Портлеад се сматра да има једну од највећих база присталица овог покрета, укључујући љевичарске и ултра-љевичарске групе.
Званичне структуре "Антифе" не постоје – под тим именом обједињени су углавном анархистички активисти. Бивши директор ФБИ Кеш Пател раније је навео да се против таквих група воде истраге антитерористичког карактера.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
09
18
02
17
49
17
43
17
40
Тренутно на програму