Трамп: Пентагон да уведе војску у борби против "Антифе"

27.09.2025

17:24

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наложио шефу Пентагона Питу Хегсету да распореди трупе ради заштите града Портланда и објеката миграционе полиције од напада припадника покрета "Антифа", који је америчка администрација признала за терористичку организацију.

- Поручујем војном министру Питу Хегсету да обезбиједи све неопходне снаге за заштиту ратом опустошеног Портланда и свих наших опкољених објеката миграционе полиције од напада и других унутрашњих терориста. Такође дозвољавам употребу пуне силе ако то буде неопходно - написао је Трамп на друштвеној мрежи Истина.

Гранични прелаз Шепак-27092025

Друштво

Гужва на једном граничном прелазу

Раније је амерички предсједник потписао указ којим се "Антифа" проглашава терористичком организацијом.

Иначе, за Портлеад се сматра да има једну од највећих база присталица овог покрета, укључујући љевичарске и ултра-љевичарске групе.

Званичне структуре "Антифе" не постоје – под тим именом обједињени су углавном анархистички активисти. Бивши директор ФБИ Кеш Пател раније је навео да се против таквих група воде истраге антитерористичког карактера.

Доналд Трамп

