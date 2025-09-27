Logo

Сијарто: Хрватска жели да профитира од рата у Украјини

СРНА

27.09.2025

15:10

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Хрватска жели да Мађарска престане да купује руску нафту и да се ослања искључиво на хрватски цјевовод "Јанаф" за увоз нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- Колико год хрватска Влада ово пориче, она свакако жели да профитира од рата у Украјини. Од почетка рата знатно су повећали накнаду за транзит нафте кроз Хрватску, а сада желе да лише нашу земљу могућности да купује руску нафту како би постали монополисти - рекао је Сијарто на друштвеној мрежи "Икс".

Друштво

Фонд ПИО дао рок корисницима: Могућа обустава исплате

Почетком маја Европска комисија је предложила постепено укидање увоза руских енергената, укључујући нафту, течни природни гас и нуклеарно гориво, до краја 2027. године, а тај план су критиковале Мађарска и Словачка.

Сијарто је у јулу рекао да ће двије земље наставити да раде заједно како би очувале увоз нафте и гаса из Русије.

Русија је упозорила да је Запад направио озбиљну грешку одбијајући да купује руске енергенте.

Срђан Мазалица

БиХ

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

Москва тврди да ће они који одбију да директно купују руску нафту и гас наставити да купују руске енергенте по вишим цијенама преко посредника.

Петер Сијарто

