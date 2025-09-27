Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Извор:
Sputnjik
27.09.2025
13:28
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто поново је данас оптужио хрватску владу да жели да профитира од сукоба у Украјини и да стекне монопол на снабдијевање нафтом Мађарске и Словачке.
„Колико год хрватска влада то пориче, свакако желе да профитирају од сукоба у Украјини. Значајно су повећали транзитну таксу за пошиљке нафте кроз Хрватску од почетка сукоба, а сада желе да онемогуће нашој земљи куповину руске нафте како би стекли монопол над нама и тако зарадили још више новца“, написао је Сијарто на друштвеним мрежама.
Он је додао да Јадрански нафтовод сам по себи не може да снабдијева Мађарску и Словачку.
„На основу спроведених тестова, овај нафтовод једноставно није способан да континуирано и поуздано транспортује количину нафте која нам је потребна“, навео је Сијарто.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто јуче је изјавио да Хрватска искоришћава кризну ситуацију и намеће ратну надокнаду на сирову нафту која се испоручује Мађарској.
Он је током боравка у Њујорку рекао да мађарска Влада неће дозволити да похлепа Хрватске за профитом поткопа резултате смањења цијена комуналних услуга.
Хрватски премијер Андреј Пленковић одговорио је јуче на тврдње Сијарта да је Хрватска „ратни профитер“ рекавши да је управо обрнуто и да то, како је навео, може рећи неко ко је „изразито безобразан“.
(Спутњик)
