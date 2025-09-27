Logo

Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол

Извор:

Sputnjik

27.09.2025

13:28

Коментари:

0
Сијарто оптужио Хрватску: Желе да нам онемогуће куповину руске нафте како би стекли монопол
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто поново је данас оптужио хрватску владу да жели да профитира од сукоба у Украјини и да стекне монопол на снабдијевање нафтом Мађарске и Словачке.

„Колико год хрватска влада то пориче, свакако желе да профитирају од сукоба у Украјини. Значајно су повећали транзитну таксу за пошиљке нафте кроз Хрватску од почетка сукоба, а сада желе да онемогуће нашој земљи куповину руске нафте како би стекли монопол над нама и тако зарадили још више новца“, написао је Сијарто на друштвеним мрежама.

Он је додао да Јадрански нафтовод сам по себи не може да снабдијева Мађарску и Словачку.

„На основу спроведених тестова, овај нафтовод једноставно није способан да континуирано и поуздано транспортује количину нафте која нам је потребна“, навео је Сијарто.

Радови на путу Бањалука-Приједор

Градови и општине

Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто јуче је изјавио да Хрватска искоришћава кризну ситуацију и намеће ратну надокнаду на сирову нафту која се испоручује Мађарској.

Он је током боравка у Њујорку рекао да мађарска Влада неће дозволити да похлепа Хрватске за профитом поткопа резултате смањења цијена комуналних услуга.

Policija Srbija

Хроника

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

Хрватски премијер Андреј Пленковић одговорио је јуче на тврдње Сијарта да је Хрватска „ратни профитер“ рекавши да је управо обрнуто и да то, како је навео, може рећи неко ко је „изразито безобразан“.

(Спутњик)

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

ruska nafta

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

2 ч

0
Радови на путу Бањалука-Приједор, обустава саобраћаја

Градови и општине

Возачи, стрпите се: Данас и сутра обустава саобраћаја на путу Бањалука-Приједор

2 ч

0
Дивље депоније преплавиле Бањалуку

Бања Лука

Дивље депоније преплавиле Бањалуку

2 ч

0
Бесплатни прегледи за Бањалучане: Ево када и гдје

Бања Лука

Бесплатни прегледи за Бањалучане: Ево када и гдје

2 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

Свијет

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

3 ч

0
Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

Свијет

Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

3 ч

0
Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

Свијет

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

3 ч

0
Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Свијет

Италијански бизнисмен убијен у Албанији

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner