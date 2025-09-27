Logo

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

27.09.2025

12:27

Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

У породичној кући код Деспотовца пронађена су тијела супружника М.Р. (79) и Ж.Р. (76), а како преносе београдски медији, за двоструко убиство осумњичен је њихов унук М.М., који је, према тврдњама мјештана, након злочина узео аутомобил и побјегао.

Комшије кажу да су убијени били мирни и поштени људи, добро познати у селу, док за осумњиченог младића наводе да није дјеловао проблематично, додајући да породица ужива поштовање свих у селу и да се овакво насиље није очекивало.

"Чули смо да их је убио унук. Он је син њихове старије кћерке, живи у селу Дубока, али је повремено долазио, и остајао код њих. Родитељи су му у Италији, а баба и деда по оцу умрли су одавно", испричао је један од комшија за “Блиц“.

Како каже, осумњичени младић није дјеловао проблематично.

Мјештани наводе да су убијени М.Р. и Ж.Р. били мирни и поштени људи.

"Оно што сви знамо јесте да су убијени супружници били су добри људи. Живјели су мирним, пензионерским животом. Ово је трагедија", рекао је дуги комшија.

Занимљивости

Занимљивости

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

"Од још једног комшије смо сазнали да је ова породица била поштована од свих у селу. Убијени М.Р. је пореклом из Дубока, овдје се доселио када се оженио. Важили су за добру породицу, никада није било никаквих проблема. Одавде се види њихова кућа, све је близу", каже један од комшија.

"Како су мјештани рекли, још током ноћи је постало јасно да се нешто лоше десило. Око 5-6 кола милиције под ротацијом је било још по мраку. Тада нико није знао шта се десило, али није слутило на добро", каже један од комшија, и додаје да је осумњичени послије убиства узео кола и побјегао.

Како су рекле комшије, у селу круже и разне приче о могућим мотивима.

Хроника

Хроника

Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

"Не зна се да ли је био у завади с неким, али има гласина да је био порочан. Можда су у питању дугови или дрога, али то ће изаћи на видјело", напомиње један комшија.

Подсјетимо, према посљедњим информацијама, рођаци су затекли тела супружника у локви крви у њиховој породичној кући код Деспотовца. Они су потом позвали полицију која је одмах изашла на лице мјеста.

На лицу мјеста је екипа полиције и дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Јагодини обавили су увиђај двоструког убиства.

