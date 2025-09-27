Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

Извор:
Јуче око 15:45 сати у улици Змаја од Босне, на раскрсници у близини Машинске школе и Историјског музеја у Сарајеву, догодила се саобраћајна несрећа која је изазвала велике гужве у главном граду.
У несрећи су учествовала два путничка аутомобила, BMW X6 и Рено. Како је потврђено из МУП-а Кантона Сарајево, увиђај је трајао дуже него уобичајено јер се једно возило морало одузети од власника.
Према информацијама, ријеч је о особи иницијала А.С. из Сарајева познатој по бројним криминалним дјелима, која се након судара закључала у аутомобилу BMW X6.
На терен је због тога морала изаћи и Специјална јединица МУП-а КС, а драма је трајала више од четири сата.
Полиција је током цијелог догађаја осигуравала локацију, док је саобраћај у том дијелу града био отежан и повремено потпуно блокиран. Више информација о степену повреда и исходу поступка полиција би требала објавити након завршетка истраге, пише Црна хроника.
