Сутра обустава саобраћаја у бројним бањалучким улицама

Сутра се одржава "Бањалука маратон и полумаратон". У нашем свијету сваки корак који направите, сваки пређени километар, и циљна линија коју пређете прави од вас једног од наших истинских бањалучких хероја, кажу у организацији маратона и полумаратона и зато ова манифестација носи и назив - хероји Бањалуке 2025.
Директор маратона и полумаратона Владимир Селец изјавио је да је циљ промоција Бањалуке и Републике Српске у свијету и код нас, али и промовисање здравог начина живота кроз трчање.
"Што више људи буде то је наша мисија остварена на већем нивоу. Желим да позовем све Бањалучане да нам се придруже сутра на трци или на породичној шетњи", поручио је Селец.
28. септембра због одржавања манифестације "Бањалука маратон – Бањалучки полумаратон" ће бити обустављен саобраћај и то:
У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:
- Теодора Колоктрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића.
У времену од 8.00 до 9.30 часова у улицама:
- Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра I Карађорђевића до Гундулићеве улице,
- Гундулићева улица,
- Гавре Вучковића,
- Мајке Југовића,
- Крфска,
- Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајић (Крфска) до Улице браће Југовић и
- Браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:
- Војводе Пере Креце,
- Улица браће Југовић, на дијелу од угла Улице војводе Пере Креце до Улице од Змијања Рајка,
- Од Змијања Рајка,
- Крагујевачких и краљевачких жртава,
- Симе и Илије Партала и
- Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партало до „Дрвопродекс“ и
- Улици Јагаре, на дијелу од "Дрвопродекса" до цркве у Карановцу.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у следећим улицама:
- Гаврила Принципа, од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче,
- Бранка Мораче,
- Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Душка Кошчице и
- Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Душка Кошчице до Булевара цара Душана.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у:
- Улици Краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице олимпијских побједника.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја, дана 28. септембра у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:
- линије 1 и 6 се преусмјеравају из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије 3 и 3б се преусмјеравају из Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић до кружног тока и назад,
- линије 8, 9 и пригрдске линије према југу (Бочац, Кола) се преусмјеравају из Улице Триве Амелице, Западним транзитом према југу,
- линија 9б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом до кружног тока и назад,
- линије 10, 12, 13, 13а , 13 б, 13ц, 39 и 39А се преусмјеравају из смјера сјевера из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,
- на линији 7, 13П и 19 аутобуси се из смјера сјевера преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,
- линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булевар Десанке Максимовића, Булевар Петра Бојoвића, Булевар српске војске, Триве Амелице , Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија 14б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, право Источним транзитом ка Аутобуској станици,
- линија 17 неће саобраћати,
- на линији 17А аутобусе са Ребровачког моста биће преусмјерени Источним транзитом, Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга "Малта"
- аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом,
- аутобуси на линијама републичког превоза преусмјеравају се на Западни и Источни транзит.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, извршиће се преусмјеравање аутобуса на Западни и Источни транзит.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.
