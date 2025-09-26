Зељковић предложио нови план: Вријеме је за одговорне одлуке које отварају базен!

26.09.2025
Градски олимпијски базен не смије више бити талац неодговорности, бирократије и игнорисања стварних потреба грађана.
Након разговора са управом „Акване“, са спортским радницима и запосленима на базену, јасно је – базен може одмах да профункционише, али му је за то хитно потребна подршка институција и релокација средстава из буџета, поручио је одборник СНСДа у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић. Подсјећа да средства предвиђена за бесплатан превоз, који се према најавама требао реализовати још у јуну, нису искоришћена и да и даље стоје неупотребљена док, како каже, наши клубови, дјеца и грађани још немају приступ градском базену.
“Зато позивам градоначелника, предсједника Скупштине града, све одборнике, политичке партије, спортисте, директора „Акване“ и управу базена да се окупимо око иницијативе којом ћемо хитно реалоцирати неискоришћена средства са ставке за бесплатан превоз на ставку за функционисање базена и одмах отворити базен без даљег чекања и натезања”, предлаже Зељковић.
Када се то деси, наредни корак би било формирање посебне јавне установе која би до краја године преузела управљање овим објектом, стручно, одговорно и намјенски како се никада више не би десило да базен буде привилегија уместо основног ресурса за здрав живот и спорт у главном граду Републике Српске.
“Ово није питање страначке припадности, већ разума и приоритета. Базен није луксуз. То је мјесто здравља, спорта, рехабилитације, одрастања и репутације Бањалуке у региону. Ако смо сви сагласни да су дјеца и спорт важни – вријеме је да то покажемо. Одмах”, закључује Зељковић.
