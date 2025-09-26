Logo

Зељковић предложио нови план: Вријеме је за одговорне одлуке које отварају базен!

26.09.2025

15:53

Коментари:

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka
Фото: АТВ

Градски олимпијски базен не смије више бити талац неодговорности, бирократије и игнорисања стварних потреба грађана.

Након разговора са управом „Акване“, са спортским радницима и запосленима на базену, јасно је – базен може одмах да профункционише, али му је за то хитно потребна подршка институција и релокација средстава из буџета, поручио је одборник СНСДа у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић. Подсјећа да средства предвиђена за бесплатан превоз, који се према најавама требао реализовати још у јуну, нису искоришћена и да и даље стоје неупотребљена док, како каже, наши клубови, дјеца и грађани још немају приступ градском базену.

“Зато позивам градоначелника, предсједника Скупштине града, све одборнике, политичке партије, спортисте, директора „Акване“ и управу базена да се окупимо око иницијативе којом ћемо хитно реалоцирати неискоришћена средства са ставке за бесплатан превоз на ставку за функционисање базена и одмах отворити базен без даљег чекања и натезања”, предлаже Зељковић.

Вакцина-06092025

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

Када се то деси, наредни корак би било формирање посебне јавне установе која би до краја године преузела управљање овим објектом, стручно, одговорно и намјенски како се никада више не би десило да базен буде привилегија уместо основног ресурса за здрав живот и спорт у главном граду Републике Српске.

“Ово није питање страначке припадности, већ разума и приоритета. Базен није луксуз. То је мјесто здравља, спорта, рехабилитације, одрастања и репутације Бањалуке у региону. Ако смо сви сагласни да су дјеца и спорт важни – вријеме је да то покажемо. Одмах”, закључује Зељковић.

Подијели:

Тагови:

Богољуб Зељковић

Akvana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Vakcina

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

1 ч

1
Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

Свијет

Француска злодјела коначно излазе на видјело: Били смо им заморци

1 ч

0
Колико је пржена храна заиста штетна, ево шта кажу стручњаци

Здравље

Колико је пржена храна заиста штетна, ево шта кажу стручњаци

1 ч

0
Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

Хроника

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

1 ч

0

Више из рубрике

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

Бања Лука

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

2 ч

0
Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Бања Лука

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

4 ч

0
Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

Бања Лука

Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

7 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner