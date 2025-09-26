Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

Извор:
Бањалучки Дом здравља обиљежиће у понедјељак 29. септембра Свјетски дан срца организовањем бесплатних превентивних прегледа грађана, у периоду од 10 до 14 часова, у Тржном центру “Делта Планет”.
"Грађанима ће бити омогућене сљедеће превентивне услуге: мјерење крвног притиска, нивоа шећера у крви, као и процјену тјелесне ухрањености, одређивање нивоа укупног холестерола у крви, пушачког статуса, процјену физичке активности, процјену уноса алкохола, процјену кардиоваскуларног ризика путем СЦОРЕ таблица за израчунавање укупног кардиоваскуларног ризика, као и стручни савјети и едукативни материјали о здравим стиловима живота и превенцији болести срца и крвних судова", саопштено је из Дома здравља.
Поред ове активности, обиљежавање Свјетског дана срца наставиће се промоцијом физичке активности, коју организује Фондација “Здравље и срце” у сарадњи са Домом здравља Бањалука.
"Програм ће се одржати у парку “Петар Кочић” од 11 до 13 часова, те на Бањ брду, гдје ће у 16 часова сарадњи са Медицинским факултетом и Градом Бањалука бити организована заједничка шетња “Стазом здравља", поручили су из Дома здравља.
