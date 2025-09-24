Поново саобраћајни колапс у Бањалуци

Извор:
Бањалука је и данас доживјела потпуни саобраћајни колапс након падавина које су током пријеподнева захватиле град.
Највећи застоји забиљежени су код Тениских терена, ТЦ "Делта", транзиту, код моста Венеција, као и у ужем центру града гдје су поједине улице биле потпуно блокиране због спорог одвијања саобраћаја.
“- Довољно је пола сата кише да се град потпуно парализује.
- Чим падне кап кише као да сви забораве возити
- У овом граду као да има више аута него возача", само су неки од коментара Бањалучана.
