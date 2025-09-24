Logo

Поново саобраћајни колапс у Бањалуци

АТВ

24.09.2025

16:29

Фото: АТВ

Бањалука је и данас доживјела потпуни саобраћајни колапс након падавина које су током пријеподнева захватиле град.

Највећи застоји забиљежени су код Тениских терена, ТЦ "Делта", транзиту, код моста Венеција, као и у ужем центру града гдје су поједине улице биле потпуно блокиране због спорог одвијања саобраћаја.

“- Довољно је пола сата кише да се град потпуно парализује.

- Чим падне кап кише као да сви забораве возити

- У овом граду као да има више аута него возача", само су неки од коментара Бањалучана.

Бањалука

saobraćajni kolaps

