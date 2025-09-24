Велики број насеља у Бањалуци данас без струје

Извор:
АТВ
24.09.2025
06:20
Коментари:0
У Бањалуци ће данас без струје бити 14 насеља и шест улица.
Тако ће без електричне енергије од 8.30 до 13.30 часова бити дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре.
"Од 12 до 13 часова без електричне енергије биће дијелови насеља Туњице, Рамићи, Барловци, Липовци, Куљани, Буковица и Јаблан, а од девет до 15 часова дио Улице Ненада Костића", навели су из “Електрокрајине”.
Од девет до 12 часова без струје ће бити дијелови улица Николе Пашића, Војводе Радомира Путника и Васе Пелагића, док од осам до 15 часова струју неће имати насеља Обровац, Стратинска, Козица и Трамошња.
"Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића и Банијска", истакли су они.
