Велики број насеља у Бањалуци данас без струје

Извор:

АТВ

24.09.2025

06:20

Фото: АТВ

У Бањалуци ће данас без струје бити 14 насеља и шест улица.

Тако ће без електричне енергије од 8.30 до 13.30 часова бити дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре.

"Од 12 до 13 часова без електричне енергије биће дијелови насеља Туњице, Рамићи, Барловци, Липовци, Куљани, Буковица и Јаблан, а од девет до 15 часова дио Улице Ненада Костића", навели су из “Електрокрајине”.

Зоран Гргић

Регион

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

Од девет до 12 часова без струје ће бити дијелови улица Николе Пашића, Војводе Радомира Путника и Васе Пелагића, док од осам до 15 часова струју неће имати насеља Обровац, Стратинска, Козица и Трамошња.

"Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића и Банијска", истакли су они.

