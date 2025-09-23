Logo

Медији: Мушкарац из БиХ погинуо на фронту у Украјини

Фото: Танјуг/АП

Како сазнаје портал "Црна Хроника", на украјинском фронту погинуо је Хаџо О, Бошњак поријеклом из Бусоваче, који је посљедњих година живио и радио у Русији.

Према доступним информацијама, Хаџо О. је прије десетак година отишао у Русију, гдје је радио на грађевинским пословима. Тамо се оженио Рускињом, добио дијете те стекао и руско држављанство.

У априлу ове године одлучио се придружити руској војсци у оквиру Специјалне војне операције.

На Фејсбуку је објавио фотографију са сином у пријемном центру руске војске, датирану 4. априла 2025.

Био је распоређен у војну јединицу 42600 – 110. одвојену мотострељачку бригаду, чији су припадници нестали 24. априла 2025, сазнаје портал "Црна Хроника".

Према незваничним информацијама, бригада је учествовала у борбама у Донбасу, укључујући битке за Маринку и Авдијевку.

Недуго након одласка у војску, породица је изгубила сваки контакт с њим. Мјесецима су покушавали доћи до било каквих информација, али вијести су изостајале.

Нажалост, у септембру су добили потврду да је изгубио живот на фронту. У уторак је у Русији обављена његова сахрана, а Х. О. је покопан и испраћен уз војне почасти као руски војни херој.

