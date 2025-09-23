Потврђени планови за ново снимање серије ''Чувари плаже''

23.09.2025
Хит телевизијска серија "Чувари плаже" поново ће се снимати под продуцентском палицом Фокса и почеће се емитовати 2026. године.
Серија, која је изворно била хит деведесетих као вољена драма о спасиоцима која је од глумачке екипе, укључујући Дејвида Хаселхофа и Памелу Андерсон, створила велике звијезде, добиће друго емитовање с 12 епизода током телевизијских сезона 2026. и 2027. године, преноси "ФарОут".
Према "The Hollywood Reporteru", Мајкл Торн, предсједник Fox Television Networka, рекао је у изјави: "У свом првом емитовању, 'Чувари плаже' су дефинисали цијелу еру живота на плажи и уздигли спасиоце на култни статус. Сада, с нашим партнерима у Фремантлеу, овај телевизијски див спреман је за модерни повратак."
