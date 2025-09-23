Logo

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

23.09.2025

20:24

Фото: Unsplash

Иако сви тражимо љубав и вјерујемо да ћемо је пронаћи, за неке људе пут до среће у вези је посебно тежак.

Астрологија открива да одређени знакови често пролазе кроз разочарања, лоше изборе партнера или везе које се завршавају прије него што могу да процвјетају. Колико год се трудили, чини се да им срећа у љубави стално измиче. Ево знакова који најчешће носе овај терет и зашто њихови љубавни животи могу бити пуни изазова.

Риба

Рибе су сањари који траже бајку и дубоку емотивну везу у љубави. Међутим, управо та идеализација партнера их често доводи до разочарања јер не виде ствари онаквима какве јесу. Њихова емпатија и спремност да опросте чине их рањивим, па се лако налазе у везама у којима нису довољно цењене. Када љубав не иде онако како су замислиле, Рибе се осјећају изгубљено и повријеђено. Зато се често осјећају несрећно у љубави, иако дају све од себе.

Њихова склоност ка бјежању у фантазију и романтичне илузије чини њихову потрагу за стабилном везом још тежом. Рибе се често надају да ће њихов партнер на крају постати оно што желе, па игноришу стварност. На крају се суочавају са болом схватања да веза не може да испуни њихова очекивања. Њихова њежна и емотивна природа значи да дубоко проживљавају свако разочарање. Управо зато Рибе пречесто доживљавају љубавне неуспјехе.

Близанци

tramp zelenski tanjug ap

Свијет

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Близанци су познати по својој непредвидивости и сталној потреби за промјенама. Брзо им постаје досадно у љубави ако нема довољно динамике, па им је тешко да остану у дугорочним везама. Често их привлаче погрешни партнери јер траже узбуђење и новину, умјесто стабилности и сигурности. Њихова радозналост и потреба за слободом понекад отежавају одржавање озбиљне везе. Све то доводи до утиска да им срећа у љубави једноставно није наклоњена.

Поред тога, Близанци имају проблем са доследношћу и тешко им је да се потпуно посвете једној особи. Често желе све одједном - слободу, авантуру, али и сигурност - што може бити збуњујуће и исцрпљујуће за партнере. Када се осјећају ограничено, склони су да се повуку и нагло прекину везу. Ова непредвидивост их доводи до честих раскида и љубавних криза. Управо зато Близанци спадају међу знакове који тешко проналазе трајну срећу у љубави.

(индекс)

Хороскоп

Љубав

