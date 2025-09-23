Logo

Ова четири знака су прави магнети за новац

23.09.2025

19:44

Фото: Unsplash

Многи људи делују као да привлаче богатство без напора, а астрологија открива да иза тога могу стајати звијезде. Позната астролошкиња Карол Старр издваја четири знака која природно “вуку” материјалне прилике и финансијски успјех.

Бик

Као земљани знак којим влада Венера, Бикови разумију вриједност стабилности и вриједног рада. Када се посвете каријери или хобију који их испуњава, неуморно гурају ка циљу. Њихова упорност и јасна визија чине их мајсторима у претварању идеја у профит.

Рак

Ракови, “сестре” Јарца, красе се одговорношћу и невјероватном радном етиком. Као кардинални знак, лако покрећу иницијативе и истрајавају до краја. Руководе се и срцем и здравим разумом, користећи подршку пријатеља и сигурност коју им пружа стабилна мрежа контаката.

Шкорпија

Вођени Марсом и Плутоном, Шкорпије игноришу површне прилике и праве стратегије за дугорочни раст. Меркур и Јупитер у њиховим финансијским кућама помажу им да уче на грешкама, планирају и прихватају срећу кад се укаже. Њихова одлучност и трансформативна снага често доводе до неочекиваних добитака.

Јарац

Сатурн стоји иза амбиције Јарчева, обликујући их у изузетне планере и практичне извођаче. Они не страхују од препрека—напротив, виде их као позив на веће побједе. Јарчеви пажљиво граде своје циљеве, прилагођавају темпо сопственим могућностима и перфекционистички усавршавају сваки корак ка благостању.

Ако припадате неком од ових знакова, звијезде сугеришу да ваше финансијско поље неће остати празно. Искористите своју урођену енергију и вјештине да бисте максимално појачали привлачење новца у живот.

