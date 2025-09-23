Метеролози открили кад нам стиже први снијег

Извор:
Метеоролози увелико праве дугорочне јесење, чак и зимске прогнозе и према ономе што се односи на Европу, наше подебље, односно централни Балкан, биће мјесто са највише падавина иако се ове зиме, према најавама метеоролога из региона, али и метеоролошког сајта "Severe Weather Europe", очекује исподпросјечна количина падавина ове зиме.
Јесен ће бити блага и пријатна, а познато је и у којим дијеловима континента ће бити највише снијега. Међу њима је и Србија, ево свих детаља.
Јуче је званично почела јесен. Климатолошки, већ смо ушли у ту сезону. Иако волимо да говоримо о рекордима посљедњих година, не можемо говорити о изузетно топлом лету током 2025. године. Било је топлотних таласа, али ни близу онога како је то било 2024. или претпрошле године, 2023. Ипак, већ се коментарише долазак хладнијег периода и да ли ћемо коначно имати временске прилике које одговарају сезони.
Бакир Крајиновић, метеоролог у Федералној хидрометеоролошкој служби БиХ недавно је за Фактор прокоментарисао каква нас јесен очекује у региону. Хладније вријеме већ полако почиње, а јесен ће бити слична прошлој години.
Обрт у Србији ће се десети већ у четвртак, за када метеоролози најављују и могућност првих падавина на планинама.
"Температуре ће бити изнад просјека током сва три месеца јесени, посебно се ова позитивна одступања очекују у новембру, када су на северу БиХ могућа одступања и до три степена. Очекује се мање падавина него што је уобичајено за ово доба године. Међутим, јесен је позната по томе што су веће количине падавина могуће у краћем периоду, тако да треба да будете спремни. То потврђују и рекорди за јесења три мјесеца и максимална дневна вриједност кише у Мостару. Тако је 26. септембра 2010. године у граду на реци Неретви измјерено 127 литара кише, 5. октобра 2015. године измерено је 120,5 литара, а што се новембра тиче, рекорд у том граду је 134 литре кише која је пала у првом мјесецу 1955. године", подсјетио је Крајиновић.
У свијету, међутим, зима се коментарише више од јесени, с обзиром на то да се огласио Европски центар за средњорочне временске прогнозе (ЕЦМВФ).
Појединачна прогноза за новембар показује углавном да ће снежне падавине широм Европе бити испод просјека. Неки потенцијал за више снијега се види преко Скандинавије, али чак и тамо је ограничен на вишим подручјима. Прогноза сњежних падавина за децембар показује недостатак снијега у већем дијелу континента. Више падавина очекује се на централном Балкану (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Албанија), у најјужнијем дијелу Велике Британије и на мањем подручју Скандинавије.
Јануар доноси побољшани потенцијал сњежних падавина у већем делу континента. То је аномалија високог притиска на сјеверу, која доноси хладнији ваздух у Европу. Повећани потенцијал сњежних падавина очекује се у Великој Британији и централним дијеловима континента. Према прогнози ЕЦМВФ за зиму 2025/2026, у Европи се очекују исподпросечни нивои сњежних падавина у периоду од новембра до јануара. На основу тренутног развоја глобалног временског феномена “Ла Ниња” на Пацифику, прогнозе указују на промјене временских услова који ће обликовати предстојећу зиму
Сајт Севере Wеатхер Еуропе такође користи УКМО дугорочни прогностички систем са ЕЦМВФ. Развио га је Метеоролошки завод Уједињеног Краљевства, који му је дао иницијале (УКМО).
Гледајући сезонски просјек за Европу, може се видјети још једна слаба прогноза снежних падавина, много гора од оне коју је предвидио ЕЦМВФ. Мање сњежних падавина него обично се предвиђа за већи дио континента, осим за неке сјеверне дијелове. Али упоређујући прогнозу за неколико година, постоји тенденција (пристрасност модела) да се покаже мање сњежних падавина.
Прогноза за новембар показује исподпросјечни потенцијал снега у већем дијелу Европе. Опет, више сњежних падавина се предвиђа у сјеверним дијеловима, баш као у прогнози ЕЦМВФ, али овдје је још више ограничено надморском висином, што указује на топао мјесец. Прогноза сњежних падавина за децембар не показује никакво значајно побољшање осим уобичајених већих надморских висина у сјеверним дијеловима. Остатак континента показује знатно мање сњежних падавина за тај мјесец.
"За јануар се не предвиђају веће промјене широм континента. Као што прогноза показује, потенцијал за сњежне падавине постоји само у сјеверним дијеловима. Овај модел показује прилично благу зиму над Европом", наводи се у прогнози поменутог сајта, преноси Блиц.
Према дугорочној временској прогнози метеоролога Ивана Ристића, већ крајем септембра се очекују продори са Сјеверног леденог мора што ће спустити температуру и опет би дошло до промјене циркулације што би значило да нећемо имати пуно топлих дана и неће бити превише вруће на јесен.
"Зато већ у новембру можемо очекивати први снијег, са температурама у границама нормале. И децембар би могао бити копија претходних децембара, са повременим блажим захлађењима уз падавине и блажим отопљењима. Очекује се да јесен и зима буду за нијансу хладније од претходних", закључује Ристић.
Међутим, према неким пројекцијама на високим планинама снијег је могућ и већ за који дан.
