Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

Супержена
23.09.2025
18:55
Многи од нас мисле да се добро сналазимо с кућним уређајима, али заправо свакодневне навике могу ненамјерно да их оштете.
Од неправилног кориштења до занемаривања ситних правила одржавања кућних уређаја, такве грешке често скраћују животни вијек уређаја и могу довести до скупих поправки. Веш машине су скупи кућни апарати и њихово одржавање у врхунском стању може продужити њихов вијек трајања, јер нико не жели да троши стотине евра на поправке.
Стручњак је сада упозорио на једноставне грешке које можете правити у својим рутинама прања веша, а које домаћинства коштају времена, новца и чистог веша. Од претрпавања бубња до занемаривања фиоке за детерџент, многи несвјесно оштећују своје машине за прање веша.
"Сви се ослањамо на своје веш машине, али врло мало људи их правилно користи. Чак и мале промјене у начину на који пуните, чистите и одржавате машину могу да направе велику разлику у перформансама и вијеку трајања", рекао је Ендру Рајт, стручњак за кухињске апарате.
Овим навикама несвесно уништавате своју веш машину
Након што је прање завршено, многи људи одмах затварају врата и фиоку за детерџент и тако стварају идеално влажно окружење за буђ и непријатне мирисе. Врата и фиоку увијек оставите лагано отворене да бисте омогућили циркулацију ваздуха и спријечили појаву буђи.
Примамљиво је прати све на 30°Ц да бисте уштедјели енергију, али с временом то омогућује накупљање бактерија и остатака детерџента, посебно у бубњу и цијевима. Покрените празно прање на одржавању при температури од 60 до 90°Ц с детерџентом или специјалним средством за машине барем једном мјесечно да бисте одржали свјежину и хигијену уређаја.
Ово је једна од најчешћих грешака. Стављање превише одјеће ограничава проток воде и детерџента, што значи да ваш веш неће изаћи чист, а ваша машина мора пуно више да ради за центрифугирање, што узрокује трошење мотора и лежајева. За стандардно прање, бубањ би требало да буде напуњен око 75 посто и требало би да можете ставити руку на врх гомиле веша.
Више детерџента не значи чистију одјећу. Вишак се накупља у унутрашњости машине и на вашој одјећи, узрокујући остатке, иритацију коже, па чак и раст буђи у фиоци и бубњу. Слиједите упутства произвођача детерџента за дозирање, а у подручјима с меком водом или код мањих количина веша смањите дозу.
Већина људи заборавља да машина уопште има филтер, али он је неопходан. Ондје се накупљају влакна, кованице, праменови косе и други остаци који могу да узрокују проблеме с одводом, непријатне мирисе или чак поплаву. Провјеравајте и чистите филтер, који се обично налази на дну предње стране машине на сваких 4-6 недјеља, посебно ако примјетите споре циклусе или буђаве мирисе.
Ако сте примјетили да се ваш вунени џемпер скупио или да су вам фармерке постале круте и изблиједиле, то је вјероватно због непоштовања етикета за његу. Специфичне тканине захтијевају одређене температуре, брзине центрифуге или технике прања.
Његујте навику организовања одјеће не само по боји, већ и по врсти тканине и упутствима за његу. Прије него што убаците одјевни предмет у машину, пажљиво прочитајте упутства за његу. И ваш ормар и ваша машина за прање веша биће вам захвални.
