Ова биљка привлачи срећу и новац у ваш дом

Биљка позната под именом Пилеа Пеперомиоидес или "кинеска новчана биљка", заузела је важно мјесто у традицији Далеког истока јер се везује за срећу и стабилност.

Када се постави близу свјетлости, вјерује се да привлачи позитивну енергију и просперитет у дом.

Новчана биљка пореклом из Кине

Њени листови, који подсјећају на округле кованице, одувијек су сматрани симболом богатства и унутрашње равнотеже. Због тога се вјерује да присуство ове биљке у кући доноси осјећај сигурности и материјалног благостања.

Посебна драж Пилее лежи у обичају да се њени млади изданци поклањају ближњима.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Друштво

Медвјед развалио арматуру и усмртио четири овце, а овна однио

Тиме се шире срећа и позитивна енергија, учвршћују породичне и пријатељске везе и ствара осјећај међусобне повезаности и поверења.

Пилеа као чувар добрих вибрација у дому

Према правилима Фенг Шуија, ова биљка уноси склад и равнотежу у простор.

Када се постави уз прозор, гдје има довољно природног свјетла, подстиче проток добре енергије и доприноси осјећају мира, сигурности и благостања – не само у материјалном смислу, већ и на емотивном и духовном плану.

Лака за одржавање – прави избор за почетнике

Свјетлост: воли освијетљене просторе, али не подноси директно сунце.

Вода: залива се тек када се земља просуши; превише влаге може оштетити коријен.

Температура: најбоље успијева на умјереним вриједностима, између 15 и 25 степени.

Земља: погодна је растресита и пропусна подлога која омогућава отицање вишка воде.

Због своје једноставне његе, Пилеа је одлична и за оне који тек улазе у свијет собних биљака. Осим што ће оплеменити простор, вјерује се да симболично привлачи срећу, просперитет и топлије односе међу људима.

