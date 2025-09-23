Ова биљка привлачи срећу и новац у ваш дом

Извор:
Биљка позната под именом Пилеа Пеперомиоидес или "кинеска новчана биљка", заузела је важно мјесто у традицији Далеког истока јер се везује за срећу и стабилност.
Када се постави близу свјетлости, вјерује се да привлачи позитивну енергију и просперитет у дом.
Новчана биљка пореклом из Кине
Њени листови, који подсјећају на округле кованице, одувијек су сматрани симболом богатства и унутрашње равнотеже. Због тога се вјерује да присуство ове биљке у кући доноси осјећај сигурности и материјалног благостања.
Посебна драж Пилее лежи у обичају да се њени млади изданци поклањају ближњима.
Тиме се шире срећа и позитивна енергија, учвршћују породичне и пријатељске везе и ствара осјећај међусобне повезаности и поверења.
Пилеа као чувар добрих вибрација у дому
Према правилима Фенг Шуија, ова биљка уноси склад и равнотежу у простор.
Када се постави уз прозор, гдје има довољно природног свјетла, подстиче проток добре енергије и доприноси осјећају мира, сигурности и благостања – не само у материјалном смислу, већ и на емотивном и духовном плану.
Лака за одржавање – прави избор за почетнике
Свјетлост: воли освијетљене просторе, али не подноси директно сунце.
Вода: залива се тек када се земља просуши; превише влаге може оштетити коријен.
Температура: најбоље успијева на умјереним вриједностима, између 15 и 25 степени.
Земља: погодна је растресита и пропусна подлога која омогућава отицање вишка воде.
Због своје једноставне његе, Пилеа је одлична и за оне који тек улазе у свијет собних биљака. Осим што ће оплеменити простор, вјерује се да симболично привлачи срећу, просперитет и топлије односе међу људима.
