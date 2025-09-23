Медвјед развалио арматуру и усмртио четири овце, а овна однио

Извор:
Глас Српске
23.09.2025
У насељу Осмаче код Сребренице, пољопривредник Азмир Масић рано ујутро у недјељу, 21. септембра, суочио се с призором каквог ниједан сточар не жели доживјети.
Медвјед је провалио у његов тор и усмртио пет оваца.
"Чуо сам керове и изашао да видим шта се догађа. Видио сам медвједа и одмах се вратио у кућу. Керови су га отјерали, касније сам у тору нашао четири мртве овце, а једног овна нема, њега је однио", прича Азмир.
Он живи у помало изолованом дијелу, окружен шумом. Овце су, додаје, биле у ограђеном, али медвјед је провалио и ушао, преноси Агроклуб.
"Живим овдје скоро 30 година, и нисам се бојао, али сада је проблем што животиње траже храну, у шуми је нема довољно", испричао је.
Азмир има 20 оваца и 17 коза. Не музе их јер нема с ким прерађивати млијеко, па већина животиња иде за месо.
"Раније сам имао и краву, али није била добро и морао сам је продати. Вољели бисмо да имамо барем једну. Још нисам регистровао производњу, али планирам и полако ширимо, скупим нешто новца од продаје оваца, па купим машину. Прошле године сам продао педесетак грла и купио трактор", прича Азмир.
Планови за проширење штале увијек наиђу на препреке.
"Сад медвјед, а прије тога су ми крмци појели скоро сво жито. Од 20-30 дулума колико сам сијао, остало је можда десетак", додаје саговорник.
Азмир овдје живи са мајком (90), а од града су удаљени око 26 километара. У селу су, каже, скоро сами, нема становника – све куће у кругу од пет километара су, како наводи, празне од како је почела нова школска година.
Посјетили су га и ловци из локалног удружења, али како истиче, помоћи не могу јер је медвјед заштићен.
"Рекли су ми да заградим чобаницом, али он је провалио арматуру 8x8. Кад га глад потјера, ништа га не може зауставити."
Ова година је, како наводи, посебно тешка. Није родило ни воће у шумама, па страхује да би могло бити још горе.
"Недавно сам скинуо силажу, имали смо среће јер је овогодишњи род најбољи у посљедњих пет година – родило је жито и кромпир. Сам морам осигурати имање боље, ставио сам жељезна врата да медвјед не уђе у шталу", додао је он.
Азмир каже да га људи зову од како је на Фејсбуку комшија објавио несрећу која га је задесила.
Сви који желе помоћи могу се јавити овом домаћину на број 066/075-111.
