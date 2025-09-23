Logo

Сијарто: Европски парламент показао своје лице бранећи особе умијешане у криминалне активности

Извор:

Танјуг

23.09.2025

17:42

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Европски парламент је још једном показао своје лице одбивши да суспендује имунитет "антифа терористкиње" Иларије Салис, као и лидера опозиционе Странке поштовања и слободе (Тисза) Петра Мађара, који је такође био умијешан у криминалне активности, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Европски парламент је помогао тим особама да избјегну одговорност, навео је Сијарто, саопштило је ресорно министарство, преноси МТИ.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ реаговао на изјаве пољског министра: Неосноване оптужбе на рачун Русије

Сијарто је рекао да се прошле недјеље обратио Каји Калас, високој представници Европске уније за спољну политику и безбједност, са приједлогом да се, слиједећи примјер Сједињених Америчких Држава, антифа покрет класификује као терористичка организација.

- Зато што је Антифа терористичка организација. Антифа шири екстремну идеологију и у оквиру те екстремне идеологије практично подстиче насилне акције против свакога ко се не слаже са њиховом насилном идеологијом - истакао је он.

Сијарто је рекао да је Европски парламент још једном показао своје лице "бранећи и скривајући Петра Мађара и Иларију Сари од мађарских власти".

Буђење кревет

Здравље

Једну јутарњу навику мозак не подноси

- Вјерујем да они који су починили злочине не би требало да се крију иза свог имунитета, а ипак се то дешава у оба случаја и Европски парламент очигледно помаже тим људима да избјегну одговорност - рекао је Сијарто.

Он је казао да наставља да заступа став да Антифа заиста треба да буде проглашена терористичком организацијом, јер то и јесте.

- А у овом случају Европски парламент брани терористичку организацију, што је једноставно неприхватљиво и скандалозно - закључио је Сијарто.

