Кремљ реаговао на изјаве пољског министра: Неосноване оптужбе на рачун Русије

Извор:

РТ Балкан

23.09.2025

17:31

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

У Москви негативно реагују на изјаве министра спољних послова Пољске Радослава Сикорског у вези са наводним повређивањем ваздушног простора земље, будући да нема доказа, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Знате да заузимамо веома одговоран став. Знате изјаве наше војске да се наши авиони у свим својим летовима воде међународним правилима и да их ни на који начин не крше", нагласио је Песков.

Он је подвукао и да све оптужбе против руске војске, попут оне да њихови авиони наводно повређују нечији ваздушни простор, "никада нису поткрепљене поузданим подацима или убједљивим аргументима".

Будући да нема никаквих доказа за такве оптужбе, Кремљ ове изјаве третира "у складу са тим".

Раније су медији објавили да је Сикорски, говорећи на седници Савјета безбједности УН, изјавио да ако остаци ракете или авиона који повређују пољски ваздушни простор падну на територију НАТО-а, Русија не би требало да долази у УН да се "жали".

Према ријечима премијера Пољске Доналда Туска, у ноћи између 9. и 10. септембра забиљжено је нарушавање ваздушног простора те земље.

Министарство одбране Русије је је саопштило да су Оружане снаге РФ у ноћи између 9. и 10. септембра извеле су ударе на предузећа војно-индустријског комплекса Украјине, али "није било планирано да се нападну мете на пољској територији".

(РТ Балкан)

