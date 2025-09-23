Logo

Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

23.09.2025

16:59

Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра
Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Пољска је пријавила појаву високо патогеног птичјег грипа Х5Н1 на двије фарме живине, саопштила је јуче Свјетска организација за здравље животиња.

Вирус је откривен на фарми гусака и фарми ћурака у граду Суш и убио је око 4.000 птица, објавила је ВОАКС, позивајући се на извјештај пољских власти.

У мају је Варшава сузбила вирус Х5Н1, према подацима ВОАКС.

Вирус је од тада поново почео да се шири Европом, а од краја августа случајеви птичјег грипа пријављени су у Норвешкој, Њемачкој, Португалу и Бугарској. Средином јула, болест се појавила и на фарми ћурака у Шпанији.

Птичји грип се обично шири међу живином у Европи почетком јесени.

Варшава је прошле недјеље саопштила да се нада да ће наставити испоруке Кини у року од мјесец дана након потписивања споразума са Пекингом. Извоз је обустављен због ширења птичјег грипа 2023. године.

Вредност пољског извоза живине у Кину процењује се на 470,69 милиона евра.

(Курир)

Ptičiji grip

