Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

Пољска је пријавила појаву високо патогеног птичјег грипа Х5Н1 на двије фарме живине, саопштила је јуче Свјетска организација за здравље животиња.
Вирус је откривен на фарми гусака и фарми ћурака у граду Суш и убио је око 4.000 птица, објавила је ВОАКС, позивајући се на извјештај пољских власти.
У мају је Варшава сузбила вирус Х5Н1, према подацима ВОАКС.
Вирус је од тада поново почео да се шири Европом, а од краја августа случајеви птичјег грипа пријављени су у Норвешкој, Њемачкој, Португалу и Бугарској. Средином јула, болест се појавила и на фарми ћурака у Шпанији.
Птичји грип се обично шири међу живином у Европи почетком јесени.
Варшава је прошле недјеље саопштила да се нада да ће наставити испоруке Кини у року од мјесец дана након потписивања споразума са Пекингом. Извоз је обустављен због ширења птичјег грипа 2023. године.
Вредност пољског извоза живине у Кину процењује се на 470,69 милиона евра.
(Курир)
