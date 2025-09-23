Logo

Бил Гејтс поклања 912 милиона долара, ово је разлог

Извор:

Јутарњи.хр

23.09.2025

16:06

Коментари:

0
Бил Гејтс поклања 912 милиона долара, ово је разлог

Фондација Гејтс ће донирати 912 милиона долара Глобалном фонду за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије, најавио је у понедјељак Бил Гејтс, позивајући владе да зауставе глобално смањење у финансирању здравства.

На догађају Ројтерс Њузмаркера у Њујорку, Гејтс је рекао да је свијет на раскрсници и упозорио да би милиони дјеце могли да умру ако се средства превише смањују.

Анђела Шимшић-23092025

Сцена

Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

Донација Фондације Гејтс је иста као и 2022. године, када је Глобални фонд, независна организација са сједиштем у Женеви, посљедњи пут прикупила средства у оквиру трогодишњег буџетског циклуса. Ове године долази након великих резова у државној помоћи, на челу са Сједињеним Државама.

Старац-пензионер-пензионери

Друштво

Измјене ускоро: Колику пензију ће имати они са 15 година стажа?

Према Институту за здравствену метрику и евалуацију (ИХМЕ), глобална развојна помоћ пала је за 21% између 2024. и 2025. године, на најнижи ниво у 15 година. Гејтс је упозорио да би то могло угрозити напредак који је преполовио смртност дјеце од 2000. године и спасио око пет милиона живота годишње.

Фондација Гејтс, основана 2000. године, један је од највећих свјетских финансијера глобалног здравља, са фокусом на спречавање смрти мајки и дјеце, борбу против заразних болести и смањење сиромаштва. Гејтс је раније ове године најавио да ће донирати скоро читаво своје богатство, процијењено на 200 милијарди долара, до 2045. године, брже него што је планирано, због хитних потреба широм свијета.

Новац

БиХ

Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

На годишњем догађају Голмани, фондација је шпанском премијеру Педру Санчезу уручила награду "Глобал Голкипер", напомињући да је Шпанија повећала свој допринос Глобалном фонду за 12 процената, а Глобални савез за вакцине (ГАВИ) за 30 одсто, преноси "Јутарњи".

