Ове намирнице повећавају холестерол и доводе до срчаног и можданог удара

23.09.2025
15:49
Коментари:0
Транс масти повећавају ниво „лошег“ холестерола и смањују „добар“ холестерол, што негативно утиче на здравље срца.
Стручњаци са Мејо клинике кажу да су транс масти најгора врста масти за јело. То је зато што повећавају „лош“ холестерол и смањују „добар“ холестерол. Исхрана богата транс мастима повећава ризик од срчаног и можданог удара. Понекад се ова врста масти назива и транс масним киселинама.
У неким земљама, владине агенције су предузеле мјере за смањење или уклањање транс масти из снабдјевања храном. У Сједињеним Државама, Америчка агенција за храну и лијекове (ФДА) забранила је произвођачима хране да додају главни извор транс масти у храну и пиће.
ФДА очекује да ће њен потез спријечити хиљаде срчаних удара и смртних случајева сваке године. Међутим, многе земље широм свијета још увијек нису предузеле мјере за ограничавање транс масти.
Шта су транс масти?
Већина транс масти се производи поступком којим се биљном уљу додаје водоник. Због тога се уље стврдњава на собној температури.
Свијет
Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име
Ово дјелимично хидрогенизовано уље није скупо за производњу и има дуг рок трајања. Неки ресторани користе дјелимично хидрогенизовано биљно уље у својим фритезама. То је зато што га не треба мијењати тако често као друга уља.
Неки месни и млијечни производи садрже малу количину природних транс масти. Природне транс масти такође могу бити лоше по здравље.
Транс масти у вашој храни
Транс масти из дјелимично хидрогенизованог уља могу се наћи у прехрамбеним производима као што су:
Комерцијални пецива као што су колачи, колачићи и пите
Пакована храна као што су кокице за микроталасну
Замрзнута пица
Претходно припремљено тијесто за пецива или посластице
Пржена храна, укључујући помфрит, крофне и пржену пилетину
Синтетички или биљни производ који се додаје у кафу као замјена за млијеко или павлаку.
Намазни маргарин и други намази
Како вам транс масти штете
Транс масти повећавају ризик од срчаног и можданог удара. Транс масти такође лоше утичу на ниво холестерола.
Постоје двије главне врсте холестерола:
Холестерол липопротеина ниске густине (ЛДЛ) – познат као „лош“ холестерол. Може се нагомилавати у зидовима артерија и учинити их тврдим и суженим.
Холестерол липопротеина високе густине (ХДЛ) – познат као „добар“ холестерол. Он везује вишак холестерола и враћа га у јетру. Јетра разграђује холестерол и избацује га из тијела.
Транс масти повећавају ЛДЛ холестерол и снижавају ХДЛ холестерол. Ово може повећати вјероватноћу срчаног или можданог удара.
Србија
Оставио оца у дому, а онда добио шокантну поруку
Читање декларације на производима
Читање декларације на производима је важно јер производи направљени прије него што је ФДА забранила додавање транс масти, могу још увијек бити у продаји. Ако на листи састојака видите "дјелимично хидрогенизовано уље", то значи да производ садржи транс масти, чак и ако је количина мања од 0,5 грама по порцији.
Ове мале количине транс масти се могу брзо сабрати ако често једете такву храну. Зато је најбоље да што више избјегавате производе са транс мастима, јер оне нису дио здраве исхране.
Шта би требало да једете?
Храна без транс масти није увијек здрава. Произвођачи хране могу користити друге састојке који нису добри за вас. Неки од ових састојака садрже много засићених масти које могу повећати холестерол. Примери укључују кокосово, палмино уље и уље од коштица.
У типичној здравој исхрани, око 20 одсто до 35 одсто укупних дневних калорија може потицати из масти. Покушајте да засићене масти буду мање од 10 одсто укупних дневних калорија. Дакле, ако једете око 2.000 калорија дневно, ограничите се на 120 калорија или мање из засићених масти.
Незасићене масти су здравија опција од засићених масти
Добри извори незасићених масти укључују:
Маслиново, кикирикијево, сојино, сунцокретово, шафраново и уље каноле
Авокадо
Пекан, бадеми, ораси и други ораси
Масна риба
Наука и технологија
51 мин0
Друштво
52 мин0
Србија
53 мин0
Бања Лука
54 мин1
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму