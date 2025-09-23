Фејсбук увео АИ асистента у апликацију за упознавање

23.09.2025
Фејсбук Дејтинг је добио два нова АИ алата у намјери да корисницима помогне у потрази за љубављу и друштвом.
Платформа је представила четбота под називом "дејтинг асистент", који може помоћи у проналажењу потенцијалних партнера на основу њихових интереса.
У објави на блогу у којој се најављују ове функције, примјер који је Мета навела био је "пронађи ми дјевојку из Бруклина која се бави технологијом".
Четбот такође може "пружити идеје за упознавање или помоћи корисницима да побољшају свој профил". Дејтинг асистент ће се почети постепено уводити на картицу Метчес за кориснике у САД-у и Канади.
Други АИ додатак је Мит Кјут, који користи "персонализирани алгоритам за упаривање", како би корисницима понудио изненађене кандидате за које утврди да би им се могли свидјети. У објави на блогу нема објашњења о томе како ће Метин алгоритам процјењивати потенцијалне партнере.
Међутим, они који не желе сваке седмице видјети предложене особе за које Мета АИ сматра компатибилним партнером, могу у било којем тренутку искључити Мит Кјут.
Обје ове функције имају за циљ борбу против "замора од сњипинга", тако да ако користите Фејсбук, Фејсбук Дејтинг и сте заиста толико уморни од сњипинга, можда је ово рјешење које вам је потребно.
