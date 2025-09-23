Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!

Ово се дешава због нагомиланих кеш фајлова, неоптимизованих софтверских ажурирања, недостатка слободног простора за складиштење и сличних фактора. Рјешења за деградацију перформанси има много, а у блогу Pocket Linta набројани су савјети за оптимизацију ефикасности.

Једно од ових рјешења укључује подешавање брзине анимација у менију Опције за програмере (Developer options).

Важно је нагласити да подешавање глобалне брзине транзиција у Андроиду неће заиста убрзати уређај са рачунарског становишта. Уместо тога, анимације ће само изгледати брже, стварајући илузију бржег и респонзивнијег уређаја током свакодневне употребе. Није савршено, али ако сте уморни од "сјецкања", ово је бесплатна и лако доступна опција.

Поступак је готово идентичан на већини Андроид телефона и таблета.

Прво, потребно је да омогућите опције за програмере у Подешавањима. То ћете урадити овако:

Отворите Подешавања (Settings).

Идите на О телефону (About phone) > Број верзије (Build number).

Тапните седам пута заредом на Build number.

Унесите свој ПИН или лозинку.

Када завршите, појавиће се нови подмени Опције за програмере (Developer options) у оквиру Подешавања (Settings)> Систем (System), или, у зависности од верзије софтвера, директно на главној страници Подешавања.

Затим подесите брзину анимација овако:

Отворите Подешавања (Settings).

Идите на Систем > Опције за програмере (Developer options) > Drawing.

Додирните следеће три опције и промијените сваку са 1x на 0.5x: Window animation scale, Transition animation scale, Animator duration scale

Ако икада пожелите да вратите анимације на фабричка подешавања, вратите се на Подешавања > Систем > Опције за програмере > > Drawing и поново поставите скале анимација на 1x. Такође, можете у потпуности искључити Опције за програмере тако што ћете у њиховом менију једноставно помјерити прекидач на off.