Logo

Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!

23.09.2025

11:09

Коментари:

0
Телефон ради споро - убрзајте га у пар потеза!
Фото: Lisa from Pexels/Pexels

Да ли ваш Андроид телефон ради спорије? Ако је ово случај, нисте једини - у свијету паметних телефона, почетна брзина и флуидност често временом уступају мјесто споријем раду.

Ово се дешава због нагомиланих кеш фајлова, неоптимизованих софтверских ажурирања, недостатка слободног простора за складиштење и сличних фактора. Рјешења за деградацију перформанси има много, а у блогу Pocket Linta набројани су савјети за оптимизацију ефикасности.

Једно од ових рјешења укључује подешавање брзине анимација у менију Опције за програмере (Developer options).

Важно је нагласити да подешавање глобалне брзине транзиција у Андроиду неће заиста убрзати уређај са рачунарског становишта. Уместо тога, анимације ће само изгледати брже, стварајући илузију бржег и респонзивнијег уређаја током свакодневне употребе. Није савршено, али ако сте уморни од "сјецкања", ово је бесплатна и лако доступна опција.

Поступак је готово идентичан на већини Андроид телефона и таблета.

Прво, потребно је да омогућите опције за програмере у Подешавањима. То ћете урадити овако:

Отворите Подешавања (Settings).

Идите на О телефону (About phone) > Број верзије (Build number).

Тапните седам пута заредом на Build number.

Унесите свој ПИН или лозинку.

стрес-посао

Савјети

Мијењајте навике: Три ствари које раде несрећни људи

Када завршите, појавиће се нови подмени Опције за програмере (Developer options) у оквиру Подешавања (Settings)> Систем (System), или, у зависности од верзије софтвера, директно на главној страници Подешавања.

Затим подесите брзину анимација овако:

Отворите Подешавања (Settings).

Идите на Систем > Опције за програмере (Developer options) > Drawing.

Додирните следеће три опције и промијените сваку са 1x на 0.5x: Window animation scale, Transition animation scale, Animator duration scale

Ако икада пожелите да вратите анимације на фабричка подешавања, вратите се на Подешавања > Систем > Опције за програмере > > Drawing и поново поставите скале анимација на 1x. Такође, можете у потпуности искључити Опције за програмере тако што ћете у њиховом менију једноставно помјерити прекидач на off.

Подијели:

Таг:

telefon

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слушалице телефон

Наука и технологија

Просјечна особа проведе на телефону 88 дана годишње

2 ч

0
Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

Наука и технологија

Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

2 ч

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

14 ч

0
Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

29

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

11

28

Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

11

25

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

11

17

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

11

12

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner