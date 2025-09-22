Logo

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Извор:

СРНА

22.09.2025

21:31

Коментари:

0
Слушалице телефон
Фото: Pexels/JÉSHOOTS

Њемачка компанија "Леве", некада позната по релативно приступачним телевизорима, усмјерила је пажњу на супербогате купце и најавила лансирање луксузних слушалица по цијени од 100.000 евра.

Директор компаније Аслан Хаблијев изјавио је да основна верзија слушалица "леве" кошта 1.300 евра, уз напомену да је специјално издање које кошта 100.000 евра украшено драгим камењем и биће направљено у сарадњи са америчким произвођачем накита и сатова "Џејкоб енд ко".

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имао у кући

Специјално издање слушалица неће се продавати јавно, а Хаблијев је рекао агенцији ДПА да ће оно бити понуђено само "одабраним купцима".

Директор "Левеа" навео је да су, поред луксузног дизајна, слушалице опремљене вјештачком интелигенцијом, нарочито великим драјверима за пренос звука и имају пет уграђених микрофона за гласовну контролу и поништавање буке.

Компанија се одлучила на овакав потез пошто глобално тржиште луксузне опреме убрзано расте у посљедње двије деценије.

Институт за тржишна и друштвена истраживања "Синус" процјењује да се продаја луксузних производа на свјетском нивоу - од скупих аутомобила и накита до дизајнерске обуће - утростручила са 100 милијарди евра у 2000. години на 300 милијарди евра у 2020. години.

Кафа

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Кључни фактор који је допринио овом расту су богати кинески потрошачи. Годишње анализе компаније "Алијанц" и других финансијских компанија показују да приватно богатство наставља да расте из године у годину на свим континентима.

Подијели:

Таг:

slušalice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

48 мин

0
Виц дана: Тешка времена

Вицеви

Виц дана: Тешка времена

53 мин

0
Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

Свијет

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

55 мин

0
Том Холанд доживио потрес мозга

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

57 мин

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

1 ч

0
Vještačka inteligecncija

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција зна да ли ћете добити рак у наредних 20 година?

2 ч

0
Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

Наука и технологија

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

4 ч

0
Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

Наука и технологија

Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner