''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Њемачка компанија "Леве", некада позната по релативно приступачним телевизорима, усмјерила је пажњу на супербогате купце и најавила лансирање луксузних слушалица по цијени од 100.000 евра.
Директор компаније Аслан Хаблијев изјавио је да основна верзија слушалица "леве" кошта 1.300 евра, уз напомену да је специјално издање које кошта 100.000 евра украшено драгим камењем и биће направљено у сарадњи са америчким произвођачем накита и сатова "Џејкоб енд ко".
Специјално издање слушалица неће се продавати јавно, а Хаблијев је рекао агенцији ДПА да ће оно бити понуђено само "одабраним купцима".
Директор "Левеа" навео је да су, поред луксузног дизајна, слушалице опремљене вјештачком интелигенцијом, нарочито великим драјверима за пренос звука и имају пет уграђених микрофона за гласовну контролу и поништавање буке.
Компанија се одлучила на овакав потез пошто глобално тржиште луксузне опреме убрзано расте у посљедње двије деценије.
Институт за тржишна и друштвена истраживања "Синус" процјењује да се продаја луксузних производа на свјетском нивоу - од скупих аутомобила и накита до дизајнерске обуће - утростручила са 100 милијарди евра у 2000. години на 300 милијарди евра у 2020. години.
Кључни фактор који је допринио овом расту су богати кинески потрошачи. Годишње анализе компаније "Алијанц" и других финансијских компанија показују да приватно богатство наставља да расте из године у годину на свим континентима.
