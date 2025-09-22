Logo

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имао у кући

Извор:

Агенције

22.09.2025

21:26

Коментари:

0
Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имао у кући
Фото: Unsplash

Откријте како мале промјене у коришћењу рерне могу драматично да смање мјесечне рачуне за електричну енергију.

Као у свакој другој породици, сигурно су и у вашој често на репертоару питања колики су рачуни за струју, који уређај троши највише струје, како да уштедите и слично. И то не треба да чуди, јер је струја поскупјела, а рачуни расту... А да ли сте знали који уређај вам је највећи "непријатељ" у потрошњи струје? Одговор је - електрични шпорет.

Кафа

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Електрични шпорет можда јесте најчешћи апарат у домаћинству, али мало ко зна колико струје заправо троши - у једном тренутку њена потрошња може да буде једнака потрошњи 65 фрижидера, вјеровали или не. Сазнајте како да умањите рачун за струју, а истовремено уживате у свакодневном кувању.

Колико струје рерна заправо троши?

Просјечна снага електричне рерне је између 2000 и 5000 W, што значи потрошњу од 40 до 90 kWx мјесечно. Поређења ради, фрижидер троши само 300 до 800 W – огромна је разлика!

traktor-udes-zrenjanin

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Истраживања показују да просјечна кућна рерна може достићи чак 224 кWх годишње, што је више од већине других свакодневних уређаја. Посебно су проблематични модели у стању приправности, који троше електричну енергију чак и када су искључени – од 5% до 26% укупне годишње потрошње.

Најчешће грешке које повећавају рачун

Отварање врата током печења, недовољно коришћење предгријавања и остављање рерне укључене у празном ходу драстично повећавају потрошњу. Чак и дигитални екрани троше енергију у стању приправности.

Практични трикови за уштеду

Комбинујте печење - користите једно предгријавање за неколико јела од‌једном. Искључите рерну неколико минута прије краја печења – топлота остаје довољна да храна буде готова. Немојте често отварати врата - сваки пут кад то учините, температура пада и рерна троши додатну енергију.

TOM-HOLAND-220925

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

Искључивање из утичнице потпуно елиминише потрошњу у стању приправности и додатно смањује рачун.

Мали трикови чине велику разлику - комбинација пажљивог коришћења и праћења куварских навика може да смањи потрошњу за десетине kWx годишње.

Паметно кување = мањи рачун

Уз ове једноставне методе, ваша рерна може да остане незамењив кућни апарат, а рачун за струју више неће бити изненађење.

Подијели:

Таг:

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

37 мин

0
Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

49 мин

0
Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

БиХ

Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

54 мин

0
Виц дана: Тешка времена

Вицеви

Виц дана: Тешка времена

54 мин

0

Више из рубрике

За блиставо лице довољна су ова три производа

Савјети

За блиставо лице довољна су ова три производа

1 ч

0
прање суђа кухиња

Савјети

Ове ствари одмах избаците из свог дома: Могу озбиљно угрозити здравље

2 ч

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ови пропусти родитеља могу се одразити на развој социјалних вјештина код дјеце

5 ч

0
Јесен је идеално вријеме за садњу ових биљака

Савјети

Јесен је идеално вријеме за садњу ових биљака

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner