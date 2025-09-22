Ове ствари одмах избаците из свог дома: Могу озбиљно угрозити здравље

Извор:
Познати гастроентеролог с Харварда, др Саурабх Сетхи, открио је на ТикТоку да се у готово свакој кухињи крију три предмета која временом могу озбиљно нашкодити организму. Ево о чему је ријеч и како их замијенити здравијим алтернативама.
Сјецкањем на пластичним даскама ситни комадићи пластике отпадају у храну. Микропластика се накупља у тијелу, ремети хормонску равнотежу, изазива упале, сувоћу коже, флуктуације тјелесне тежине и повећава ризик од хроничних болести. Умјесто њих, бирајте добро одржаване дрвене или бамбусове даске, а ако вам је хигијена најважнија, одлична је и стаклена површина (иако брзо отупљује ножеве).
Старе или оштећене нељепљиве таве садрже ПФАС – трајне хемикалије попут ПФОА (класификован као канцероген, група 1) и ПФОС (сумња се да изазива рак, група 2). Ове супстанце опонашају хормоне естроген и тестостерон, ремете ендокрини систем и повећавају шансе за развој хормонски осјетљивих карцинома. Препорука је да замијените нељепљиве тигање посуђем од нерђајућег челика, ливеног гвожђа или чисте керамике.
Традиционалне мирисне свијеће често садрже фталате (који ометају хормоне) и парафински восак који приликом сагоријевања ослобађа чађ и хлапљиве органске спојеве (ВОЦ). Фталати су повезани с проблемима плодности код мушкараца и жена. Ако волите атмосферу са свијећама, пређите на несцентиране верзије од сојиног, кокосовог или пчелињег воска.
Др Сетхи наглашава да су ове три ставке присутне у већини кухиња, али замјена здравијим алтернативама може значајно смањити изложеност токсичним материјама и подржати дугорочну добробит цијелог организма.
