ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

Снаге противваздушне одбране руског Министарства одбране одбијају напад украјинских дронова на Москву, објавио је градоначелник Сергеј Собјањин на Телеграм каналу.
Све службе за ванредне ситуације су на терену, додао је градоначелник.
Према његовим ријечима, уништено је седам украјинских дронова.
Собјањин је накнадно објавио да су уништена још два украјинска дрона која су летјела ка Москви.
Такође је додао, да према прелиминарним информација, нема оштећених објеката.
