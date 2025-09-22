Logo

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

Извор:

Sputnjik

22.09.2025

19:24

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Снаге противваздушне одбране руског Министарства одбране одбијају напад украјинских дронова на Москву, објавио је градоначелник Сергеј Собјањин на Телеграм каналу.

Све службе за ванредне ситуације су на терену, додао је градоначелник.

Према његовим ријечима, уништено је седам украјинских дронова.

Policija Srbija

Србија

Младићи бјежали од полиције, па настрадали у језивој несрећи

Собјањин је накнадно објавио да су уништена још два украјинска дрона која су летјела ка Москви.

Такође је додао, да према прелиминарним информација, нема оштећених објеката.

(Спутњик)

