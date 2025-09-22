Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

22.09.2025
18:48
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп и милијардер Илон Маск срели су се на комеморацији Чарлија Кирка јуче у Аризони, неколико мјесеци након њихове бурне јавне свађе.
Маск је пружио руку Трампу у предсједничкој ложи, док се 60.000 људи опраштало од Кирка. Њих двојица су кратко разговарали прије него што је му Трамп руком показао да се удаљи.
Читач са усана Никола Хоклинг, Трамп је Маску рекао: "Како си?", а затим додао: "Дакле, Илоне, чуо сам да желиш да разговарамо."
Трамп је затим предложио: "Хајде да покушамо да смислимо како да се вратимо на прави пут."
Маск је одговорио климањем главом, а предсједник САД му је затим стегао руку и рекао:
"Недостајао си ми. "Маск се разишао са Трампом због Трамповог закона о порезима и потрошњи, који је Маск назвао „апсолутно лудим и деструктивним“.
NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF— Fox News (@FoxNews) September 21, 2025
Свађа, која се углавном одвијала на друштвеним мрежама, довела је до тога да Маск оптужи Трампа да се налази у „Епштајновим досијеима“, документима везаним за осуђеног Џефрија Епштајна.
Свијет
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму