Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

22.09.2025

16:39

Коментари:

0
Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања
Фото: pexels

Дјевојчица (13) из Аустралије одузела је себи живот након што је наводно годинама била мета малтретирања у школи и на интернету. Само дан прије самоубиства поделила је објаву о подизању свијести о томе.

Клариса Николсон тек недавно је напунила 13 година, али је убрзо након тога извршила самоубиство у кући током ноћи 2. септембра.

Њена мајка Селена пронашла је беживотно тијело своје ћерке сљедећег јутра, када је дошла да је пробуди за школу, преноси Даилy маил.

Тек након њене смрти, породица је сазнала да је ученица била жртва немилосрдног малтретирања.

Само дан прије него што је дигла руку на себе, Клариса је објавила ТикТок видео подижући свијест о Националном мјесецу самоубистава.

Шах-минић-Теслић

Друштво

Премијер повукао први потез: Минић отворио шаховски турнир

"Једно једноставно питање може помоћи да се некоме спасе живот. Важни сте, молим вас, останите", написала је она.

Кларисини пријатељи сломљеног срца и другови из разреда објавили су дирљиве коментаре испод објаве након што су сазнали за њену смрт.

"Волим те Риса. Седим и бројим минуте, размишљајући о сваком тренутку који смо провели заједно. Сјећаш се да смо обећали да ћемо једног дана направити ТикТок профиле. Плачем јер схватам да то никад нећемо урадити", објавио је један пријатељ.

Више од 200 људи појавило се на дирљивом церемонији одржаној у њену част у петак.

Према писању медија, Класира се годинама суочавала са малтретирањем, што уживо што на интернету.

"Упркос болу који је носила, увијек је имала осмијех и урадила све да заштити своју породицу од сазнања са чиме се бори", рекла је њена бака која је покренула страницу на ГоФундМе како би се скупио новац за сахрану.

Додала је да породица није знала са чим се она бори јер је стално била насмијана.

"Малтретирање није добро ни у једном облику и у реду је не бити у реду, треба причати о томе", додала је она.

(телеграф)

Самоубиство

Аустралија

Коментари (0)
