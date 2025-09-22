Достављач хране напао жену због бакшиша: "Научи да се понашаш глупачо"

Извор:
22.09.2025
16:30
Коментари:0
Једна Српкиња доживјела је непријатно искуство када јој је достављач хране приредио сцену за памћење - уз псовке и увреде, почео је да виче на њу због висине бакшиша који му је оставила.
Њену причу, објављену на популарном форуму Редит, коментарисале су стотине корисника, а расправа о култури давања бакшиша у Србији буквално се распламсала.
Како је корисница навела у свом посту, достављач је њу позвао и почео да се дере, наводно јер није имао гдје да остави бицикл, а затим и због недостатка свјетла у ходнику.
Иако су јој врата била отворена, он је наставио с галамом, а када му је она за бакшиш дала 200 динара, он је њу извређао уз питање "Шта је ових 200 динара? Научи да се понашаш глупачо".
- Ниси мислила да сиђеш по поруџбину, дебилко, је ли? Шта је ових 200 дин? Научи да се понашаш глупачо - допацивао је он.
Након његовог крајње непристојног понашања, корисница ове мреже је упитала и остале, колики износ је она требала да остави како би он био задовољан, иако је и 200 динара било превише за услугу коју је он у том тренутку пружио.
- Поставља се питање, колико сам требала (иако ми није била обавеза) да му оставим ако је рачун био 800, 850 динара? - питала је она.
Убрзо су се испод објаве појавили бројни коментари - неки су стали у њену одбрану, наводећи да је бакшиш добра воља, а не обавеза, док су други покушали да оправдају понашање достављача.
- "Оставила си му 200 динара након што се драо на тебе и назвао те дебилом?
Да ли си ти нормална?"..."Ако је ово тачно... треба га пријавити"..."Чим те је псовао требала си нула динара"..."Ма не оптерећуј се, оставиш колико имаш. И да не оставиш, опет не секирај се"..."Радио сам посао достављача и морам да кажем да сваки динар значи, али ово понашање је свакао неприхватљиво" - гласили су само неки од коментара.
Без обзира на страну коју заузимате, једно је сигурно - тема је покренула лавину реакција и показала колико су мишљења о бакшишу у Србији подјељена.
(информер)
