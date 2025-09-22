Logo

Петковић: Бошњачки политичари пласирају само оне тезе које њима одговарају

СРНА

22.09.2025

Посланик Уједињене Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић изјавио је Срни да од европског комесара за проширење ЕУ Марте Кос и амбасадора очекује да чују све стране у БиХ, а не да прије него што дођу овдје заузимају ставове, и то слушајући искључиво бошњачке политичаре.

Он је навео да се не може говорити о вануставним институцијама када о томе никакав став није заузео ни Уставни, нити било који други суд, а било какве квалификације биле би задирање у унутрашње односе у једној земљи.

"Бошњачки политичари пласирају само оне тезе које њима одговарају", изјавио је Петковић, те напоменуо да очекује од европских дипломата да, када већ долазе у БиХ, барем помогну у правазилажењу криза, а не само да их додатно подгријавају.

Он је подсјетио да ће у сриједу, 24. септембра, у Парламентарну скупштину доћи Косова.

"Мишљења сам да српски представници треба да се појаве на том састанку, односно уколико добију могућност да се обрате и кажу јој у лице, те амбасадорима европских земаља све оно што јесте", навео је Петковић.

