Минић: Тражићу одговорност за стање у Шумама Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће тражити покретање одговорност за стање у Јавном предузећу "Шуме Српске" и истакао да је данас завршен комплетан програм рада Владе Српске за првих сто дана у којем ће бити експлицитно утврђено шта ће све тачно бити учињено у свим ресорима.

- За "Шуме" да, "Вијадук" и Угљевик тражим информацију - рекао је Минић.

На питање зашто се мање средстава издваја за Гацко, Минић је рекао да нема такву информацију.

- Ове седмице посјетићу ту општину и питати начелника Вукоту Говедарицу - додао је Минић.

Таг:

Саво Минић

