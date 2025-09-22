Минић: Тражићу одговорност за стање у Шумама Српске

22.09.2025
13:30
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће тражити покретање одговорност за стање у Јавном предузећу "Шуме Српске" и истакао да је данас завршен комплетан програм рада Владе Српске за првих сто дана у којем ће бити експлицитно утврђено шта ће све тачно бити учињено у свим ресорима.
- За "Шуме" да, "Вијадук" и Угљевик тражим информацију - рекао је Минић.
На питање зашто се мање средстава издваја за Гацко, Минић је рекао да нема такву информацију.
- Ове седмице посјетићу ту општину и питати начелника Вукоту Говедарицу - додао је Минић.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму