''За нову полицијску станицу у Шамцу 100.000 КМ''

Извор:

СРНА

22.09.2025

12:52

Коментари:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да ће за почетак изградње зграде Полицијске станице у Шамцу Влада Српске хитно издвојити 100.000 КМ.

Минић, који је данас посјетио Полицијску станицу са директором Полиције Српске Синишом Кострешевићем, рекао је да је неопходно изградити нови објекта јер је постојећи из 1953. године.

"Биће хитно ангажовано 100.000 КМ за изградњу пратеће пројектне документације и почетак радова. Данас сам у разговору са представницима локалне самоуправе добио обећање да ће сервисирати уколико буде било потребе за додатним дозволама", навео је новинарима Минић.

Он је истакао да ће чим буде завршена пројекта документација почети изградња нове Полицијске странице у Шамцу.

Састанак

Република Српска

Минић: У Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут

Кострешевић је навео да је Полицијска станица девастирана у поплавама 2014. године, да МУП Републике Српске од тада повремено улаже одређена средства у санирање како би омогућио да станца нормално функционише.

Он је навео да је договорено да ће изградња новог објекта бити на истој локацији, али ће зависити од техничких могућности да ли ће нови објекат бити иза постојећег или ће стари бити срушен.

"До краја године имаћемо припремљен пројект и почетком сљедеће грађевинске сезоне интензивне радове како бисмо могли обезбиједити општини и грађанима адекватну полицијску станицу какву заслужују", навео је Кострешевић.

Командир Полицијске станице Шамац Бобан Илинчић рекао је да је објект у јако лошем стању, те да ће нови много значити како за обављање послова, тако и за грађане.

Он је додао да Полицијска станица у Шамцу има довољно полицијских службеника и опреме, али да увијек може боље.

