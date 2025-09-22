Од најтеже борбе до свечаног тренутка: Побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

22.09.2025
12:41
Коментари:1
Нина Ближњаковић, једна од првих дјевојчица која је на лијечење у иностранство отишла уз финансијску подршку Фонда солидарности "Душа дјеце", закорачила је у ново поглавље живота.
"Од најтеже борбе проткане неизвјесношћу, бригама и надом, одлучним кораком стигла је до тренутка када заједно са најближима слави љубав и један нови живот", наводи се на Фејсбук страници Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству.
Свијет
Срушио се авион, погинула позната водитељка!
Као и у најтежим тренуцима у животу и у дану њене највеће радости, уз Нину је била и директор Фонда "Душа дјеце" Јасминка Вучковић, стоји уз објави.
Подсјетимо, Нини је са 15 година дијагностификован тежи облик леукемије. Неко вријеме се лијечила у Београду, а затим у иностранству.
Сцена
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму