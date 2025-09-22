Logo

Од најтеже борбе до свечаног тренутка: Побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

22.09.2025

12:41

Од најтеже борбе до свечаног тренутка: Побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота
Фото: Facebook

Нина Ближњаковић, једна од првих дјевојчица која је на лијечење у иностранство отишла уз финансијску подршку Фонда солидарности "Душа дјеце", закорачила је у ново поглавље живота.

"Од најтеже борбе проткане неизвјесношћу, бригама и надом, одлучним кораком стигла је до тренутка када заједно са најближима слави љубав и један нови живот", наводи се на Фејсбук страници Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству.

Дебора Естрела

Свијет

Срушио се авион, погинула позната водитељка!

Као и у најтежим тренуцима у животу и у дану њене највеће радости, уз Нину је била и директор Фонда "Душа дјеце" Јасминка Вучковић, стоји уз објави.

Подсјетимо, Нини је са 15 година дијагностификован тежи облик леукемије. Неко вријеме се лијечила у Београду, а затим у иностранству.

Тагови:

leukemija

liječenje

