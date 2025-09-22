Минић: У Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут

22.09.2025
12:11
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у посјети је Шамцу, гдје је положио вијенац на централно спомен-обиљежје за 497 погинулих бораца и цивила у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Састао се са начелником општине Ђорђем Милићевићем, у присуству ресорних министара Зорана Стевановића и Анђелке Кузмић, те директора Полиције Синише Кострешевића.
Током посјете, премијер је обишао Полицијску станицу, новоформиране канцеларије Вода Српске и Савјетодавну службу Министарства пољопривреде.
Република Српска
Додик: Рош Хашана да подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања
Најавио је да су у Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут М17, наводњавање, уређење путних пружних прелаза, као и реконструкцију и пројектовање кеја.
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму