Logo

Минић: У Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут

22.09.2025

12:11

Коментари:

0
Минић: У Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут
Фото: СРНА

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у посјети је Шамцу, гдје је положио вијенац на централно спомен-обиљежје за 497 погинулих бораца и цивила у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Састао се са начелником општине Ђорђем Милићевићем, у присуству ресорних министара Зорана Стевановића и Анђелке Кузмић, те директора Полиције Синише Кострешевића.

Током посјете, премијер је обишао Полицијску станицу, новоформиране канцеларије Вода Српске и Савјетодавну службу Министарства пољопривреде.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Рош Хашана да подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања

Најавио је да су у Шамцу у плану радови који укључују излазак на ауто-пут М17, наводњавање, уређење путних пружних прелаза, као и реконструкцију и пројектовање кеја.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Šamac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Рош Хашана да подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања

Република Српска

Додик: Рош Хашана да подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања

5 ч

0
Прањић о потписивању указа: Улазимо у напет период

Република Српска

Прањић о потписивању указа: Улазимо у напет период

7 ч

0
Додик у Мађарској са Орбаном

Република Српска

Додик у Мађарској са Орбаном

9 ч

0
У Српској рођено 19 беба

Република Српска

У Српској рођено 19 беба

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner