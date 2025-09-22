Logo

У Српској рођено 19 беба

22.09.2025

07:33

У Српској рођено 19 беба
Фото: pexels

У Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 19 беба.

У УКЦ Републике Српске рођено је пет беба. Градишка је богатија за четири нова становника, а Бијељина и Источно Сарајево за по три.

По једна беба рођена је у Добоју, Требињу, Приједору и Зворнику.

јесен природа 22092025

Друштво

Данашњи феномен поново за 300 година! Зашто је јесен стигла раније?

