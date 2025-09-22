У Српској рођено 19 беба

22.09.2025
07:33
У Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 19 беба.
У УКЦ Републике Српске рођено је пет беба. Градишка је богатија за четири нова становника, а Бијељина и Источно Сарајево за по три.
По једна беба рођена је у Добоју, Требињу, Приједору и Зворнику.
Данашњи феномен поново за 300 година! Зашто је јесен стигла раније?
