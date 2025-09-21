Обиљежена 81 година од операције "Халијард" - примјер како савезници могу заједно функционисати

Извор:
Први савезнички пилоти који су се обрели на Озрену, били су смјештени у кући Цвијетина Тодића. Унук команданта поносан је што је потомак таквог хероја. Из бакиних прича, Дарко је слушао како су их не само чували него и дијелили и оно чега није било.
“Људи су одвајали од уста оно што су имали а нису имали ни за себе довољно. Они су једноставно давали овим људима помоћ онолико колико нису могли да приуже из неке хумане своје емоције”, рекао је Дарко Деспотовић, унук Цвијетина Тодића.
Херојски и људски чин показлаи су мјештани Бољанића спасавајући савезничке пилоте током Другог свјетског рата. Њиховим јунаштвом и данас се поноси град Добој.
“Око нас све када погледате је била НДХ и било је пуно теже организовати мисију ваздушни мост односно Халијард и спасаавати пилоте с овог подручја”, казао је градоначелник Добоја, Бориса Јеринића.
Доказ је то да је српски народ био, не само храбар, него и на правој страни историје и савезник Америке у континуитету. Неспоразуми насталих 90 их година, зато би требало да буду исправљени, порука је званичника Српске.
“Мислим да је ово један од показатеља нашег заједништва, да смо током историје били на правој страни и борисли се за оно што јесу вриједности слободе заједништва и протв онога што је пријетило да уништи човјечанство”, казала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
“Гдје су Клинтонова и друге администрације негативно се конотирале према Србима, говори о томе да је то била грешка и да ту грешку треба сада исправити са новом администрацијом предсједника Трампа. Кад је год српски народ на Балкану и амерички народ овдје имао исте интересе и био, а не кажем на зеједничким вриједностима на Балкану је владао мир”, рекао је предсједник Републике Српске, Милорад Додик.
За разлику од претходних година, ове су на обиљежавање Халијарда стигли и представници Америчке амбасаде. Из Фондације Халијард сваке године су ту и не заборављају жртву српског народа.
“Ми смо овдје данас сви да поздравимо спасавање пилота савезничких и једну јако битну улогу коју је одиграо генерал Михајловић који је био командант четничких снага”, казао је Џон Капело, предсједник фондације ''Халијард''.
Током акције ''Халијард'' спасено је 500 савезничких пилота. Осим у Бољанићу, акција спасавања проведена је и у Прањанима у Србији. То је доказ генетског опредјељења Срба.
“Да живи успоемна на спасене авијатичаре, да се обнови српско америчко пријатељство да живи Република Српска, да живи Србија и да живи српски народ гдје год се налазио”, рекао је Никола Вукелић, државни секретар у Министарству за запошљавање, социјална и борачка питања Србије.
А народ Бољанића, аеродором са којег су у три наврата спасавали пилоте направили су за свега десетак дана. Са њега је спасено 60 савезничких пилота. Акција Халијард извредена је од маја 1944. до фебруара 1945. године.
