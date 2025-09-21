Logo

Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године

21.09.2025

17:37

Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године
Фото: Pexels.com

Ваше прехрамбене потребе мијењају се с годинама, посебно ако покушавате смршавити. Вјероватно већ знате што избјегавати: шећер, прерађену храну и све пржено. Међутим, шта бисте умјесто тога требали јести?

Ауторка књиге "Flat Belly Cookbook for Dummies" и дијететичарка Tara Collingwood подијелила које су намирнице најбоље за ваш организам послије 50. године како би одржала фит форму.

Масна риба

Лосос и друге масне рибе кључне су за мршављење након 50. године. Ове врсте протеина из мора богате су омега-3 масним киселинама које смањују упалу и штите здравље срца и мозга. Осигуравају висококвалитетне протеине ​​који помажу у одржавању чисте мишићне масе.

Грчки јогурт

Collingwood препоручује грчки јогурт након 50. године и у свим осталим старосним групама. Садржи висок удио протеина за одржавање мишића, а осигурава калциј и витамин Д (обогаћене верзије) за јаке кости.

Јаја

Обавезно једите јаја. Потпуни су извор протеина са свим есенцијалним аминокиселинама. Садрже колин, важан за здравље мозга, и витамин Д. Постоји толико много начина да их направите, али размислите о томе да их скувате на почетку седмице како бисте их могли јести кад год осјетите жељу.

Лиснато поврће

Једите лиснато поврће, као што су шпинат, кељ и руколу. Садрже пуно калција, магнезија, витамина К и антиоксиданса за здравље костију и кардиоваскуларног система. Висока количина влакана подржава пробаву и равнотежу шећера у крви.

Бобичасто воће

Ако вам треба нешто слатко, узмите шаку бобичастог воћа. Collingwood препоручује боровнице, јагоде и малине. Пуне су антиоксиданса и влакана. Подржавају здравље мозга, смањују упалу и помажу опоравку од вјежбања.

Орашасти плодови

Орашасти плодови и сјеменке (бадеми, ораси, цхиа, лан) су још једна ствар коју бисте требали јести. Они пружају здраве масти, протеине ​​и влакна. Подржавају здравље срца, осјећај ситости и стабилан ниво шећера у крви.

Грах и лећа

На крају, Collingwood препоручује грах и лећу. Биљни протеини с влакнима за подршку одржавању мишића и здрављу пробавног система. Богати су калијем и магнезијем који су одлични за одржавање крвног притиска и здравље срца, преноси Кликс.

