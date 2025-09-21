Logo

Стигао израелски одговор на признање Палестине

Извор:

Агенције

21.09.2025

17:32

Коментари:

0
Стигао израелски одговор на признање Палестине
Фото: Танјуг/АП

Израелски министар за националну безбједност Итамар Бен Гвир најавио је да ће на сљедећој сједници кабинета покренути питање анексије Западне обале као одговор на данашњу одлуку Велике Британије, Канаде и Аустралије да признају палестинску државу, преносе израелски медији.

Бен Гвир је додао да признавање палестинске државе представља награду за терористе Хамаса и као такво захтјева тренутне контрамјере, пренио је Тајмс оф Израел.

Он је истовремено позвао на анексију Западне обале и потпуно демонтирање Палестинске управе.

Сједница Генералне скупштине

Свијет

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

Бен Гвирове ријечи подржао је представник његове партије Отзма Јехудит, Јицак Васерлауф.

"Израелска земља припада искључиво народу Израела - не постоје палестински народ и палестинска држава", навео је Васерлауф.

Подијели:

Тагови:

Израел

Палестина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Свијет

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

3 ч

0
''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

Свијет

''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

4 ч

0
Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

Свијет

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

4 ч

0
Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

Свијет

Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

09

Угашен пожар у солитеру на Коњарнику: Једна особа се нагутала дима

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner