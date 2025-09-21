Стигао израелски одговор на признање Палестине

Извор:
21.09.2025
17:32
Израелски министар за националну безбједност Итамар Бен Гвир најавио је да ће на сљедећој сједници кабинета покренути питање анексије Западне обале као одговор на данашњу одлуку Велике Британије, Канаде и Аустралије да признају палестинску државу, преносе израелски медији.
Бен Гвир је додао да признавање палестинске државе представља награду за терористе Хамаса и као такво захтјева тренутне контрамјере, пренио је Тајмс оф Израел.
Он је истовремено позвао на анексију Западне обале и потпуно демонтирање Палестинске управе.
Бен Гвирове ријечи подржао је представник његове партије Отзма Јехудит, Јицак Васерлауф.
"Израелска земља припада искључиво народу Израела - не постоје палестински народ и палестинска држава", навео је Васерлауф.
