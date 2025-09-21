Logo

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

21.09.2025

15:43

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину
Фото: Танјуг/АП

Уочи сједнице Генералне скупштине Уједињених нација на којој ће доминирати питања палестинске државности, више држава признало је палестинску државу, или ће то учинити у наредним часовима или данима.

Британски премијер Кир Стармер објавио је да је Велика Британија службено признала Палестину као државу.

Признање Палестине велика је промјена у британској спољној политици након што је неколико пријашњих влада било става да би признање требало доћи у склопу цјеловитог мировног споразума.

Канада је такође званично признала државу Палестину, а овај потез координише с међународним партнерима како би очувала перспективу рјешења са двије државе, саопштено је у нед‌јељу ујутро из кабинета канадског премијера Марка Карнија.

У саопштењу се истиче да је признање Палестине дио напора Канаде да подржи мирно рјешење сукоба између Израела и Палестине те да осигура одрживу основу за дијалог и преговоре у будућности.

Очекује се да ће признавање Палестине од стране Канаде бити праћено дипломатским иницијативама и консултацијама с другим кључним међународним актерима у наредним седмицама.

Аустралијски премијер Ентони Албаниз изјавио је да ће Аустралија такође признати палестинску државу, и додао је да је признавање палестинске државности дио координираних напора како би се усмјерио међународни напор за рјешење које би укључило двије државе.

Реџеп Тајип Ердоган, предсједник Турске, рекао је да се његова земља нада да ће одлуке о признавању државе Палестине убрзати провођење рјешења о двије државе, јавља Анадолија.

Остале земље које су најавиле признати Палестину су, међу осталим и Белгија, Француска, Малта и Португал, преносе Независне.

