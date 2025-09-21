Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

21.09.2025
13:29
Коментари:0
Ширли Пасаманич (70) била је у куповини са својим четрнаестогодишњим теријером Спаркијем у Орланду, Флорида, када је велики питбул изненада јурнуо на њих и напао њеног пса.
У очајничком покушају да заштити Спаркија, Ширли је угризла питбула за врат. Такође га је више пута ударила својим штапом за ходање.
Неколико минута касније појавио се власник питбула и одвојио пса, али није ни обратио пажњу на Ширли. Власти Флориде нису саопштиле да ли је покренута истрага против власника, преноси Блиц.
Спарки је током напада другог пса задобио угризе, али је у стабилном стању. Ширли је претрпјела лакше повреде. Оно што ју је највише повриједило била је равнодушност пролазника, који јој нису притекли у помоћ током инцидента.
