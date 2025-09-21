Орбан: ЕУ на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем

21.09.2025
11:26
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да се Европска унија налази на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем и неуспјешним политикама по свим аспектима.
- Мађарска чврсто стоји, без миграната, држава која промовише породицу, пружа могућности онима који су спремни да раде уз правилну пореску политику - објавио је Орбан на друштвеној мрежи Икс.
Он је рекао да Запад више није узор који треба слиједити.
- Потребни су нам храброст, интелектуална, политичка и лична, да схватимо да Запад више није узор који треба слиједити и да покажемо да постоји бољи начин. Европа коју смо знали и вољели дошла је до краја - истакао је Орбан.
Орбан је на националном скупу "Дигиталних грађанских кругова" пред више од 10.000 људи рекао да су се лидери ЕУ показали као прави лилипутанци и заједно су претворили ЕУ у фирму која је банкротирала.
- Огромна дуговања, мигранти, улично насиље, све мрачније сјенке рата, масовна отпуштања, све веће цијене рачуна, комуналија и енергетике, домаћинства пропадају, а бриселске бирократе трче около као препаднути пилићи. Они стално нешто прерачунавају, али никад не долазе до резултата. Као да им је покварен систем навигације - рекао је Орбан.
