Орбан: ЕУ на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем

21.09.2025

11:26

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да се Европска унија налази на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем и неуспјешним политикама по свим аспектима.

- Мађарска чврсто стоји, без миграната, држава која промовише породицу, пружа могућности онима који су спремни да раде уз правилну пореску политику - објавио је Орбан на друштвеној мрежи Икс.

Он је рекао да Запад више није узор који треба слиједити.

- Потребни су нам храброст, интелектуална, политичка и лична, да схватимо да Запад више није узор који треба слиједити и да покажемо да постоји бољи начин. Европа коју смо знали и вољели дошла је до краја - истакао је Орбан.

Орбан је на националном скупу "Дигиталних грађанских кругова" пред више од 10.000 људи рекао да су се лидери ЕУ показали као прави лилипутанци и заједно су претворили ЕУ у фирму која је банкротирала.

- Огромна дуговања, мигранти, улично насиље, све мрачније сјенке рата, масовна отпуштања, све веће цијене рачуна, комуналија и енергетике, домаћинства пропадају, а бриселске бирократе трче около као препаднути пилићи. Они стално нешто прерачунавају, али никад не долазе до резултата. Као да им је покварен систем навигације - рекао је Орбан.

Виктор Орбан

