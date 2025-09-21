Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра

Извор:
Б92
21.09.2025
09:21
Од пандемије коронавируса, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне.
Према писању њемачког РТЛ-а, почетна плата једног машиновође је више од 3.500 евра.
Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра мјесечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра.
Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена.
На плату се додају и бројни додаци - за ноћне смјене, рад викендом и празницима.
Тако укупна мјесечна примања лако могу прећи 4.000 евра.
Плате расту и са искуством - сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра.
Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра мјесечно.
Занимање машиновође није крај каријерног пута.
Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за жељезнички саобраћај.
