Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра

Извор:

Б92

21.09.2025

09:21

Фото: Pixabay

Од пандемије коронавируса, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне.

Према писању њемачког РТЛ-а, почетна плата једног машиновође је више од 3.500 евра.

Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра мјесечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра.

Додаци и напредовање: Зарада и преко 4.000 евра

Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена.

На плату се додају и бројни додаци - за ноћне смјене, рад викендом и празницима.

Тако укупна мјесечна примања лако могу прећи 4.000 евра.

Плате расту и са искуством - сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра.

Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра мјесечно.

Могућности напредовања: Више од само вожње воза

Занимање машиновође није крај каријерног пута.

Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за жељезнички саобраћај.

